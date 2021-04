Wanneer moet je zonnecrème gebruiken in je huidverzorgingsroutine?

Zonnestralen zijn schadelijk voor je huid. Ze zorgen voor lijntjes, rimpels, oneffenheden, pigmentvlekken en verhogen het risico op huidkanker. Jezelf tegen de zon beschermen met zonnecrème (SPF) is daarom erg belangrijk. Maar wanneer breng je dat op je huid aan? En kan je dan wel make-up dragen?

Nu we de lente weer zien aankomen en we helemaal klaar zijn voor de zon, mogen we onze huid niet vergeten. Zonnecrème is een belangrijke huidverzorgingsfactor die we het hele jaar door zouden moeten gebruiken om huidproblemen te voorkomen. Je kan het gelukkig makkelijk aan je dagelijkse skincare routine toevoegen.

Juiste volgorde

Je wil naast je huid beschermen tegen de zon, waarschijnlijk je huid ook hydrateren of zelfs wat make-up aanbrengen. Die combinatie is geen probleem, maar zorg wel dat je de producten in de juiste volgorde aanbrengt. De gouden regel is dat SPF het laatste product is dat je op je huid aanbrengt. Als eerste kun je daarom best je huid reinigen. Vervolgens breng je een voedende crème aan en sluit je af met de zonnecrème.

Als je van plan bent make-up te dragen, kun je best wachten tot alle de aangebrachte crèmes goed zijn ingetrokken. Daarna kun je zonder problemen foundation of andere make-up aanbrengen. Dr. Ioannis Liakas, medisch directeur bij Vie Aesthetics, benadrukt dat je moet oppassen voor vochtinbrengende crèmes die al SPF bevatten. “Sommige vochtinbrengende crèmes hebben al een SPF in zich. Maar laat je niet wijsmaken dat dit je de hele dag bescherming biedt”, legt de huidspecialist aan Metro UK uit.

Het cijfer dat gekoppeld is aan de SPF heeft namelijk niets te maken met hoe ‘goed’ je huid beschermd is. Het geeft aan hoe lang je tegen de schadelijke zonnestralen beschermd bent. SPF 15 biedt bijvoorbeeld veel korter bescherming vergeleken met SPF 50. Je moet bij een lage factor veel vaker opnieuw smeren, maar vergis je niet, een hoge factor beschermt ook niet de hele dag.

Pas op!

Dr. Liakas drukt daarnaast op het hart dat je voorzichtig moet zijn als je ’s ochtends producten met retinol, AHA’s (alfahydroxyzuren) en BHA’s (bètahydroxyzuren) gebruikt. Deze producten maken de huid gevoeliger voor zonlicht, waardoor de kans op huidbeschadiging veel groter is. Gebruik deze producten liever ’s avonds of op dagen dat je er zeker van bent geen zon te zien.