Deze Microsofts Teams sneltoetsen zullen je veel tijd besparen

Microsoft Teams is het nieuwe ‘naar kantoor gaan’ sinds telewerken de norm is. Door de volgende handige sneltoetsen te gebruiken werk jij straks nog een stuk efficiënter met het programma.

Microsoft Teams is een programma dat we met z’n allen bijna dagelijks gebruiken sinds we thuiswerken. De afgelopen weken is het platform enorm gegroeid en heeft het inmiddels een totaal van 44 miljoen gebruikers. De volgende sneltoetsen zullen zeker van pas komen tijdens de werkuren.

CRTL+2: naar de chat gaan

Bye bye minutenlang zoeken naar de chatomgeving. Je kunt er gemakkelijk naar terugkeren door te drukken op CTRL+2. Om vervolgens weer terug te keren naar de oproep druk je de toetsen CRTL+5.

CRTL+4: naar de agenda gaan

Microsoft Teams is ook te gebruiken als agenda, waar je een duidelijk overzicht kan creëren van je planning. Druk CRTL+4 in om er snel naartoe te gaan.

CRTL+SHIFT+ O: de webcam

Met de bovenstaande toetsen zet je gemakkelijk je webcam vliegensvlug aan of weer uit. Heel handig om snel in te toetsen als blijkt dat niemand de webcam aan heeft, behalve jij.

CRTL+SHIFT+M: muten

Dit is de handige toestencombinatie die je kan gebruiken om je microfoon aan en uit te zetten. Let op dat je nooit per ongeluk CRTL+SHIFT+M indrukt, want voor je het weet horen je collega’s je heel hard stiekem meezingen met je favoriete nummer tijdens die belangrijke vergadering.

CTRL+O: bijlage toevoegen

Toets CTRL+O in en gebruik de pijltoetsen om een bijlage te selecteren die je wil verzenden. Natuurlijk is deze handeling niet moeilijk om te doen met je muis, maar mocht je op zoek zijn naar wat afwisseling is dit voor jou wellicht de oplossing.

CTRL+SHIFT+ I: bericht laten opvallen

Moet je bericht extra opvallend zijn? Gebruik dan deze toetsencombinatie en mensen zullen niet meer over je berichten heen lezen.

CTRL+N: nieuw gesprek

Je hebt vast meerdere collega’s, docenten of klasgenoten met wie je gesprekken hebt. Een nieuw gesprek maken kan natuurlijk met de muis, maar dus ook met CTRL+N, als je die muis zat bent.