Deze app laat zien hoe een tattoo bij jou staat (video)

Ben je van plan een tattoo te laten zetten, maar weet je niet zeker of het bij je past? Of twijfel je over de plek ervan? Wacht dan nog even met er eentje te laten zetten en download de app ‘Inkhunter’. Met dit programmaatje kun je de tatoeage eerst even uitproberen en krijg je door middel van augmented reality een goed beeld.

Als je nog twijfelt over een tatoeage, is de app ‘Inkhunter’ wellicht voor jou de oplossing. Deze applicatie maakt gebruik van augmented reality. Zo krijg je een realistisch beeld van hoe het ontwerp staat op jouw huid. Handig, want zo voorkom je dat je de tattooshop uit loopt met spijt.

Try it out

Dit is hoe het werkt: je tekent twee verticale streepjes naast elkaar en daaronder een horizontale lijn met een pen. Vervolgens kies je een mooie tattoo uit de galerij. Daarna richt je je camera op je arm, waardoor er op de plek van de streepjes een tatoeage verschijnt. Als laatste maak je het ontwerp zo groot of zo klein als jij wilt. Je kunt gewoon bewegen, want de testtattoo beweegt met je mee.

Je kunt overigens uit talloze ontwerpen kiezen, omdat tattoo-artiesten hun eigen designs in de app uploaden. Zit er niets voor je tussen? Verzin dan gewoon je eigen ontwerp. Er is dus een overvloed aan keuzes. Ben je overtuigd? Download de gratis app in de Google Play Store of in de Apple Store.