Bizar. Deze methoden gebruikten dokters vroeger

Artsen in de Middeleeuwen hielden er bijzondere methoden op na. Ziektes losten ze bijvoorbeeld op met urine en andere bizarre middeltjes en in de doos van de dokter zaten nog meer vreemde voorwerpen.

In onze samenleving zijn we overtuigd van de kennis en vakkundigheid van de mensen in de zorg. Dat is ook normaal, met al dat jaren lang studeren op hoog niveau. Of dit ook het geval was tijdens de Middeleeuwen? Vroeger maakten dokters het probleem vaak erger dan beter…

Urnine als bewijs voor diabetes

De dokters van vroeger hadden wel een zeer uitzonderlijke methode om vast te stellen of je diabetes had. Ze hadden namelijk een urinewiel, waarvan de kleuren en smaken op het bord de oorzaak van het probleem moesten aangeven.

Het proces ging als volgt: het bord bestond uit twintig verschillende kleuren, de plas ging in een fles en daarna werd dat flesje tegen het licht gehouden. Dan werd de vergelijking gemaakt met de kleuren op het bord. Zo wist je waar je last van had.

Kalmerende middeltjes zorgen voor kalme kindjes

De opvoeding van kinderen was vroeger net iets anders. Als ze zich niet braaf konden gedragen, dan had de dokter daar een oplossing voor. Naast een pak slaag bestond er een zachtere manier om kinderen te bedaren. Een wondermiddel dat eigenlijk bestond uit verschillende verboden substanties, gemengd met een dosis morfine.

Een voorbeeld van dit middel was de ‘Mrs. Windslow’s Soothing Syrup’, met daarin 65 mg pure morfine. Het product werd tot in de jaren 1930 aanbevolen door dokters, media en supermarkten. Pas toen aan het licht kwam dat het misschien toch niet zo gezond was, werd het middel uit de rekken gehaald.

Vrouwenhysterie

Vrouwen werden in de Middeleeuwen als het zwakkere geslacht gezien, omdat ze meer in contact stonden met hun gevoelens en emoties. Dat was toen ook verklaring van het feit dat ze vaker paniekerig en hysterischer zouden reageren dan mannen.

De dokters hadden een bizarre methode gevonden om de veelvoorkomende hysterische aanvallen van vrouwen te behandelen: namelijk een vaginale massage.