Wesley Sonck zet basketballer op zijn plaats na opmerking over zijn dochter Amy (video)

Zondag start het nieuwe seizoen van ‘De Container Cup’ en het belooft alweer enorm grappig te worden. Zo waarschuwt Wesley Sonck een deelnemer wanneer die laatste over zijn dochter begint.

In de eerste aflevering van ‘De Container Cup’ nemen Special Olympics-atleten Quinten Bruyninckx (gymnastiek) en Gilles Dupont (basketbal) het tegen elkaar op. Wanneer Gilles op de loopband staat, vraagt hij plots al lachend aan Wesley: “Hoe is het trouwens met uw dochter?”. Iedereen weet intussen dat de 42-jarige ex-Rode Duivel vragen over Amy niet zo fijn vindt. “Ela, gangster!”, waarschuwt hij Gilles dan ook met een lachje.

Blond en mooi

Gilles vertelt nadien dat hij Amy Sonck (21) goed kent. “Ik ken Amy via Instagram. Ze is blond en ze is mooi”, verduidelijkt hij.

Quinten is het daar helemaal mee eens. “Ik vind dat een hele knappe”, zegt hij tegen Pedro Elias. “Wesley vindt het niet leuk als we dat zeggen”, knipoogt Pedro.

‘De Container Cup’ is zondag om 21.15u te bekijken op Play4. Het reguliere tweede seizoen start vanaf maandag 5 april, telkens van maandag tot donderdag om 19.50u op Play4.