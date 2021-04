Tuinieren met je oogappels

De lente geeft je zin om je tuin weer tot leven te brengen. Waarom niet samen met je kinderen? Het brengt hen liefde voor de natuur en respect voor het milieu bij. En het is vooral een leuk moment voor het hele gezin, weg van die verslavende schermen.

Besproeien

Als het warmer begint te worden, moet je je tuin regelmatig water geven. De kinderen zullen je met veel plezier een handje helpen. Een gieter, en go! Als het kan, zet dan een regenwaterbak in je tuin. Zo leren je kinderen geen water te verspillen.

Wieden

Een activiteit die volwassenen meestal saai vinden, maar kinderen zullen je graag helpen! Onkruid uittrekken is een geweldige manier om stoom af te blazen. Met oudere kinderen kan je een stapje verder gaan door hen te leren met gereedschap om te gaan.

Zaaien

Leg een moestuin aan met je kinderen. Kies samen welke groenten jullie gaan planten. Zoek een stevige tuiniersset, aangepast aan hun leeftijd, en leer hen planten. Je kan een deel van je tuin ook braak laten liggen zodat er wilde bloemen groeien. Dat is mooi en trekt bijen en vlinders aan. Heb je geen tuin? Geen probleem, je kan ook je eigen moestuin of minituintje aanleggen op je balkon.

Labelen

Om je kinderen groenten en fruit te leren herkennen, kan je labels maken voor je moestuin. Je kan bijvoorbeeld keien verven of houten spatels, die je nadien alleen maar in de grond hoeft te duwen. Test de kennis van je kinderen door regelmatig de spatels te verwijderen.

Plukken

Niks leukers dan de groenten te oogsten nadat je ze hebt zien groeien. Wie weet krijgen ook de moeilijke eters zin om ze te proeven! Waarom maak je geen minimoestuintje voor je kind, waar hij zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen groenten? Als je fruitbomen hebt, zullen je oogappels ook met veel plezier de vruchten plukken.

Bouwen

Maak met een fruitsapkarton of eierdoos een vogelhuisje, zodat je de gevederde vrienden kan observeren in je tuin. In de zomer zoeken vogels zelf naar wormen en insecten. Je kan ze de weg wijzen door planten in je tuin te zetten die insecten aantrekken. En door je gazon water te geven, trek je regenwormen aan.

Harken

Handschoenen, laarzen, en ze zijn vertrokken! In de herfst kan dode bladeren opruimen al snel een spelletje worden voor kinderen. Wie verzamelt er de meeste? De mooiste kunnen ze bijhouden om mee te knutselen of na te tekenen. Kinderen kunnen je ook helpen een bladerdek te maken om je planten te beschermen tegen de kou en de vorst.

Welke groenten?

Zaadjes van sla, erwten, bonen en radijzen van 18 dagen oud zijn een goede keuze om met kinderen te planten, omdat ze snel groot worden. Ook wortelen en aardappelen zijn een goed idee, want ze zorgen voor een leuke verrassing nadat ze onder de grond zijn gegroeid. Je kinderen zullen met veel plezier aan de stengels trekken om te zien wat eruit komt. Kerstomaten zijn dolle pret, omdat de kids ze met hun handjes kunnen plukken. En aardbeien, natuurlijk! Zonnebloempitten zijn ook interessant omdat ze heel snel groeien en grote bloemen geven. Heb je geen grote tuin?Ook kruiden zijn de moeite. Kinderen kunnen zich amuseren met het ruiken en herkennen van elke plant. Bieslook, peterselie, oregano, basilicum, tijm, koriander, munt: al deze kruiden kan je kweken in een moestuin of in een pot op je balkon.

Marie Bruyaux