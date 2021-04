In 2020 verdween stuk tropisch regenwoud ter grootte van dit buurland

In 2020 werd een oppervlakte aan regenwoud vernield die even groot is als Nederland. Ondanks de economische crisis door de coronapandemie worden er steeds meer bomen gestolen of gekapt, blijkt uit het jaarrapport van Global Forest Watch.

De inkrimping van het tropisch regenwoud heeft in 2020 aan snelheid gewonnen. Uit het jaarrapport van Global Forest Watch blijkt dat er vorig jaar 12% meer verloren ging dan het jaar voordien.

Alle soort bomen en platen

Het rapport baseert zich op satellietbeelden en daaruit blijkt dat in 2020 4,2 miljoen hectare aan bossen werd vernield, voornamelijk tropische wouden, een stijging met 12% in vergelijking met 2019. De wouden zijn cruciaal voor de biodiversiteit en de opname van CO 2 . Brazilië is het zwaarst getroffen, met een oppervlakte van vernielde bomen die drie keer groter is dan die in de Democratische Republiek Congo, die op de tweede plaats staat.

In totaal werd vorig jaar in de regenwouden 12,2 miljoen hectare bosbedekking vernield, wat overeenkomt met een gebied zo groot als Nederland. Het gaat dan om alle soorten van bomen en planten. De grootste boosdoener blijft de landbouw. Maar de onderzoekers die het rapport opstelden, wijzen ook met de vinger naar de hittegolven en de droogte die mee de vernietigende bosbranden in Australië, Siberië en het Amazonegebied hebben veroorzaakt.

Het verlies aan vegetatie is “een klimaatnoodgeval, een crisis voor de diversiteit, een menselijke catastrofe en een verloren economische opportuniteit”, aldus Frances Seymour van het World Resources Institute, dat het rapport opstelt.

Gevaren van periode na corona

Volgens de onderzoekers had de COVID-pandemie mogelijk ook een negatieve impact, omdat er bomen gekapt werden in bossen die niet beschermd waren of het feit dat veel meer mensen naar bosrijke gebieden trokken. Ze benadrukken echter vooral dat de crisis het tij niet heeft doen keren en waarschuwen dat de situatie nog erger kan worden als de regels versoepeld worden om de economische relance te vergemakkelijken.

Bossen en andere vegetatie absorberen ongeveer een derde van de CO 2 die de menselijke activiteit jaarlijks produceert. De ongeveer 4 miljoen hectare aan tropische wouden die verdwenen, hadden 2,64 gigaton CO 2 kunnen opvangen, of het equivalent van de jaarlijkse uitstoot van 570 miljoen wagens.

