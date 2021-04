Politie wil oorzaak ongeval Tiger Woods niet vrijgeven: “Vertrouwelijke info”

De politie van Los Angeles zegt de oorzaak van het auto-ongeluk waarbij golfer Tiger Woods betrokken was te kennen. Verdere details worden er echter niet gegeven.

“Er is een oorzaak vastgesteld, het onderzoek is gesloten”, aldus sheriff Alex Villanueva. “We hebben contact opgenomen met Tiger Woods en zijn familie en we zullen vragen of ze ermee instemmen om deze vertrouwelijke informatie openbaar te maken. Pas dan kunnen we een volledig persbericht uitbrengen met informatie over het ongeval.”

“Eenvoudig ongeval”

De 45-jarige Woods ging in de ochtend van 23 februari tegen hoge snelheid met zijn wagen van de weg en vloog enkele keren over de kop. Hij werd met spoed geopereerd aan open breuken in zijn rechterbeen en een verbrijzelde enkel. Vrij snel na het ongeval zei de sheriff van Los Angeles County dat de golfer niet vervolgd zou worden wegens gevaarlijk rijgedrag omdat het om een “eenvoudig ongeval” ging.