SOUNDCHECK. Tourist LeMC beviel in coronatijden van zijn vierde worp: “We moeten tegenwoordig heel veel ondergaan”

Tourist LeMC – nom de plume van Johannes Faes – sierde de laatste weken al veelvuldig de Vlaamse buis. Sinds februari is de Antwerpse stadstroubadour te zien als coach in ‘The Voice Van Vlaanderen’ en brengt hij oorstrelende covers te berde in ‘Liefde Voor Muziek’. Bij het ontwaken uit zijn artistieke winterslaap hoort nu ook ‘Niemandsland’ – zijn vierde langspeler. “Naast mijn collega’s in die tv-programma’s ben ik een beetje de vreemde eend in de bijt.”

Dag Johannes. De nieuwe plaat werd ‘Niemandsland’ gedoopt. Kan je die titel toelichten?

Tourist LeMC: “Het album gaat over dat onbestemde, desolate gevoel dat iedereen weleens bekruipt tijdens deze coronacrisis en de lockdownperiode. De titel komt voort uit de crisis, maar het is geen coronaplaat geworden.”

Hoe beleef jij de coronacrisis?

“Zoals iedereen: bezigheidstherapie. I don’t know man. Ik zit thuis met mijn drie kinderen en vrouw. Ik ben blij dat het nu goed weer is, zodat we weer wat buiten kunnen. Tijdens het schrijven van de plaat was het zoeken naar inspiratie – vooral in mezelf, want je kon toch niet naar buiten. Ik heb veel aan introspectie moeten doen. En zoeken naar nuance, want je vervalt al snel in extremen. Daarnaast heb ik veel boeken gelezen, films bekeken en muziek beluisterd ter inspiratie.”

‘Niemandsland’ mag dan wel geen coronaplaat zijn, songs als ‘Adem’ en ‘Joie de Vivre’ zijn wel heel toepasselijk in deze periode.

“Die songs hebben dan weer niets met de lockdown te maken. Het enige nummer dat een beetje naar de lockdown verwijst, is de titeltrack, ‘Niemandsland’: elke dag opstaan en zoeken naar de juiste intenties om die dag niet te moeten ondergaan, maar op een juiste manier te beleven. Want we moeten tegenwoordig allemaal heel veel ondergaan.”

Op ‘Adem’ doet je vrouw Marta trouwens de backings. Is dat louter een gimmick of ambieert zij ook een muzikale carrière?

(lacht) “Ik had een stem nodig voor ‘Adem’, en ze zei: ‘’K zal dat efkes doen’. Marta is schilderes en overweegt niet meteen een carrièreswitch. Ze heeft bijvoorbeeld mijn artwork geschilderd. Vroeger zong ze vaak met mij – nog voor de release van mijn debuutalbum, op kleine podia. Maar nee, ze ambieert geen muzikale carrière.”

Hoe ben je als mens en artiest geëvolueerd sinds je debuutplaat?

“Met het verstrijken van de jaren ga je meer en meer aan introspectie doen. Er is ook veel veranderd: ik heb nu drie klein mannen. Om relevant te blijven als artiest moet je altijd op zoek blijven gaan naar nieuwe manieren om gevoelens te vertalen naar muziek. Ik probeer mezelf te vernieuwen door andere ritmes en beats te kiezen. In functie daarvan ben ik anders beginnen schrijven: zo probeer ik om de ritmes en flows in mijn teksten verfrissend te houden.”

Je bent vlak voor het uitbreken van de pandemie voor de derde keer vader geworden. Heeft die heugelijke gebeurtenis het schrijfproces van ‘Niemandsland’ beïnvloed?

“Niet echt. Het is alleen wat drukker geworden thuis, dus veel organisatiewerk. Maar de geboorte op zich is geen inspiratiebron geweest – het is ook al mijn derde kleine hé (lacht). Net als op het vorige album zijn er wel wat knipoogjes naar mijn klein mannen op ‘Niemandsland’, maar ik heb geen nummers opgedragen aan mijn kinderen.”

Tot slot: je bent dezer dagen niet weg te slaan van het tv-scherm, met je rol als coach in ‘The Voice van Vlaanderen’ en als begenadigd coverartiest in ‘Liefde Voor Muziek’. Voel je je als bescheiden volksjongen op je gemak in de wereld van de tv-showbizz, of heb je toch het gevoel daar niet echt thuis te horen?

“Ik vind niet dat ik er niet thuishoor. Ik merk wel dat ik het anders aanpak dan de showbizzcollega’s – die ik trouwens enorm apprecieer. Het gevoel van die kleine artiest uit de Seefhoek: dat zit er nog een beetje in bij mij. Naast mijn collega’s in die programma’s, door de wol geverfde tv-figuren, ben ik een beetje de vreemde eend in de bijt. Wat niet wil zeggen dat ik authentieker ben, want mijn collega’s doen zich ook niet anders voor dan ze zijn.”

Maar die zijn door hun ervaring misschien voorzien van laagje showbizzvernis, terwijl jij gewoon die onbevangen manskerel uit de Seefhoek bent met het hart op de tong.

(denkt na) “Moeilijke vraag. Uiteindelijk zijn zij ook heel oprecht en integer in wat ze doen. Maar ik snap wat je bedoelt. Ik ben niet de grote showbizzfiguur of tafelspringer. In ‘Liefde Voor Muziek’ ben ik de stillere, introverte persoon, zoals ik ben in het dagelijkse leven. De collega’s zijn dan weer extravertere persoonlijkheden. Maar ik kan op elke tv-set mezelf blijven, en dat heeft de doorslag gegeven om in die programma’s te verschijnen. Ik ben volgens mij ook een welkome gast voor tv-makers: een andere persoonlijkheid dan die gerodeerde showbizzfiguren. Dat gegeven is in die programma’s zelf ook een meerwaarde, denk ik.”

Quentin Soenens

‘Niemandsland’ verschijnt deze vrijdag bij Universal Music. Tourist LeMC speelt op 11 februari 2022 een concert in de Lotto Arena.