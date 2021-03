Matthijs van Nieuwkerk maakt zich met ‘Popquiz’ op voor Vlaamse vuurdoop

Voor de beter geïnformeerde medemens behoeft de naam Matthijs van Nieuwkerk geen introductie. De Nederlander werd een tv-icoon in eigen land met de talkshow ‘De Wereld Draait Door’, en waagt zich nu voor het eerst aan een programma in Vlaanderen. Morgen maakt hij zijn Vlaamse tv-debuut in ‘Popquiz’ op VTM.

In het kantoor van productiehuis Panenka, dat uittroont boven brouwerij De Konick aan het Albertpark in Antwerpen, ontmoeten we de goedlachse presentator. Hoewel hij enkele maanden geleden zijn 60ste verjaardag mocht vieren, zou je hem zonder zorgen eind de 40 kunnen schatten. De welbekende twinkeling in z’n ogen en aanstekelijke enthousiasme hebben nog niets aan kracht verloren. “Dit is echt een uitje voor me. Ik doe dit puur om mezelf een plezier te doen.”

Tom Lenaerts

Het was Tom Lenaerts die hem zover kreeg om zijn eerste Vlaamse avontuur aan te vatten. “Ik heb niet lang moeten twijfelen toen hij me de vraag stelde om ‘Popquiz’ te presenteren. Ten eerste heb ik tijd. (lacht) Ik wilde ook al langer de zeilen hijsen en een keertje in België neerstrijken. Daarnaast was ik meteen gecharmeerd door het format. Ik hou van popmuziek en ik hou van spelletjes: een quiz vind ik gewoon een heel fijn concept. in Nederland presenteer ik ook al 20 jaar een popquiz (Top 2000 à Go-go, telkens aan het einde van het jaar, red.) al is die heel verschillend.”

Popquiz

In ‘Popquiz’ stijden veertien duo’s om gekroond te worden tot Popquizkampioen. Daarbij krijgen ze elke aflevering, en dat zijn er tien in totaal, hulp van een BV. “Het geheel is heel speels”, klinkt van Nieuwkerk enthousiast. “Er is een leuk huisbandje en veel variatie wat alles een leuke drive geeft. Zo is er een ronde waarin ik de eerste zin van een nummer voorlees, waarop de kandidaten moeten inpikken. Het is alvast veel minder kennisgericht dan de popquiz die ik in Nederland presenteerde. Je hebt soms quizzen waar je je vergaapt aan de kennis van anderen, hier kan je ook thuis vanop de bank lustig meespelen.”

“Alles uitvinden”

Daags voor het interview had Matthijs van Nieuwkerk er z’n eerste proefopname opzitten, een naar eigen zeggen uitputtende ervaring. “Bij zo’n programma komt er heel wat kijken, van de scoreborden over de techniek tot het op punt zetten van de regie. Voor zo’n quiz je zit als een jas, moet je ‘m een paar keer aandoen. Dan weet je precies waar de overgangen zijn en waar de spanning opgebouwd kan worden. Dus bij zo’n eerste keer moet je alles uitvinden wat een beetje tijd kost.”

Ondanks zijn grote muziekkennis denkt de 60-jarige Nederlander niet dat hij zelf een sterke kandidaat zou zijn. “Ik weet heel veel van popmuziek, maar niet van alle decennia. Dat zie je nu ook bij de kandidaten. Je kan maar beter een vader en dochter zijn, zodat je heel veel jaren covert, dan twee vrienden van school met gelijkaardige muzieksmaak.”

Talkshow met Evi Hanssen

Geruchten over een overstap naar de Belgische televisie doen al langer de ronde over de goedlachse Nederlander. Twee jaar geleden waren plannen over een dagelijkse talkshow met Evi Hanssen – die tijdlang tafeldame was bij De Wereld Draait Door – op Eén bijna rond, maar door het getroebleerde vertrek van Peter Claes bij de openbare omroep vielen die plannen toen in het water. “Ik wist al een tijdje dat ik zou stoppen bij ‘De Wereld Draait Door’. Dat was nog niet officieel, maar gaf me wel de kans mijn hengel uit te hangen en uit te kijken naar andere kansen. Toen ik mijn intentie vertelde aan Evi Hanssen ging de bal snel aan het rollen. Het was de bedoeling een soort Vlaamse ‘De Wereld Draait Door’ te maken, maar uiteindelijk strandde het in het zicht van de haven. Dat vind ik toen zeer jammer, maar goed. Ik lag niet in mijn bed te denken: ‘God, hoe moet het nu verder?’”

Nu waagt hij dus alsnog de stap. “In de werking merk ik eigenlijk heel weinig verschil tussen België en Nederland”, vertelt van Nieuwkerk. “De voorbereiding, een proefuitzending, het napraten met de regisseur: dat lijkt allemaal erg op mekaar. Het zou ook raar zijn mocht het zeer verschillend zijn.” De idee dat Nederlanders een tikje meer rechtuit zijn, beaamt hij wel. “Het is natuurlijk een huizenhoog cliché, en er zijn natuurlijk allemaal uitzonderingen op die regel, maar in het algemeen klopt het wel.”

Popquiz is te zien vanaf donderdag 1 april 20u40 op VTM.