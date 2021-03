Staking laat zich ook op het spoor voelen: bijna de helft van de treinen rijdt niet uit

Het treinverkeer is zondag sinds 22 uur verstoord als gevolg van de nationale stakingsdag van vandaag. De NMBS werkte een alternatieve dienstverlening uit waarbij meer dan de helft van de treinen zou rijden.

Verschillende vakbonden voeren morgen/maandag actie voor meer loon, nadat het tweejaarlijks interprofessioneel overleg tussen de vakbonden en de werkgevers over de loonmarge – de maximale opslag die mogelijk is in een periode van twee jaar – op de klippen is gelopen.

In het kader van de nationale stakingsdag legt ook een deel van het personeel van de NMBS het werk neer. Daardoor is het treinverkeer sinds 22 uur voor 24 uur verstoord. Op basis van het personeel dat heeft aangegeven niet te zullen deelnemen aan de staking, werkte de spoorwegmaatschappij wel een alternatieve dienstregeling uit. Daarbij zou meer dan de helft van de treinen rijden.

Spitstreinen geschrapt

Zo zullen twee op de drie IC-treinen tussen de grote steden rijden, zegt de NMBS. Ook twee derde van de voorstedelijke S-treinen en de lokale L-treinen rijdt. De meeste P-treinen, die worden ingelegd tijdens de ochtend- en avondspits, zijn daarentegen geschrapt. In een aantal kleinere stations, zoals Aarsele, Brussel-Kapellekerk en Buda, zullen er weinig tot geen treinen stoppen.

Ook het treinaanbod naar de zee zal door de staking beperkt zijn. Er wordt mooi weer voorspeld, dus kan het druk worden op de treinen richting de kust en andere toeristische bestemmingen. De NMBS raadt reizigers aan om haar app te raadplegen, waarop te zien is hoe druk het is op de trein.