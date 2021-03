Lil Nas X ligt onder vuur omwille van DIT detail in schoenenlijn

Rapper Lil Nas X (21) heeft heel wat kritiek ontvangen voor zijn schoenenlijn ‘Satan Shoe’. Die bevat namelijk een druppel menselijk bloed. Nas ontwierp de sneaker samen met Nike naar aanleiding van zijn nieuwe single ‘Montero’.

MSCHF x Lil Nas X “Satan Shoes” -Sole contains 60cc ink and 1 drop of human blood

-666 individually numbered pairs

-Releasing 3.29 at 11am ET pic.twitter.com/YHqhc7nPBu — JustFreshKicks (@JustFreshKicks) March 26, 2021

Nike Air Max

De schoen is gebaseerd op de iconische Nike Air Max uit 1997 met diverse bijbelse verwijzingen naar de duivel. Zo zijn er exact 666 paar schoenen beschikbaar, elk individueel genummerd. Ook staat er een bijbeltekst over Satan die als bliksem uit de hemel valt geborduurd op de zijkant van de schoen.

De schoen is in het thema van Lil Nas X’ nieuwe single ‘Montero’. Hierin verleidt hij in een behoorlijke expliciete videoclip de duivel met een lapdance. Niet al zijn fans zijn opgezet met de vele duivelse verwijzingen. “Een ticket naar de hel”, aldus een fan.