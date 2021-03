Rokken alleen voor vrouwen? Nee, ook mannen doen mee aan de rokkentrend (foto’s)

We zien het steeds vaker voorbijkomen: mannen in rokken. Het tijdperk dat alleen vrouwen in dit kledingstuk rondliepen is nu voorbij. Erg fijn, want wat is er nu meer bevrijdend voor je benen dan een rok?

Naast de joggingbroekentrend gedurende de pandemie is er nog een trend opgedoken: de rok voor de man. Verschillende modeontwerpers voegden dit kledingstuk toe aan hun collecties, denk aan Burberry, Givengy en Stefan Cooke. Artiesten als Harry Styles en Kanye West pakten al eerder hun kans en hesen zich in de rok.

Rokjesdag

Niet alleen mannelijke artiesten gaan mee met deze modetrend. Ook mannen met een minder bekende status laten hun benen met trots zien. De – inmiddels bekende – influencer Mark Bryan bijvoorbeeld. Hij gaat dagelijks naar kantoor met hakken en een rok aan en maakt regelmatig een foto van zijn outfit, die hij op Instagram post. “Ik draag al veertig jaar lang elke dag hakken. Later begon ik ook rokken te dragen, omdat ik het mooi vond staan. Ik ben van mening dat kleding niets zegt over je seksuele geaardheid en dat alle kledingstukken voor iedereen zijn, ongeacht het gender”, legt Mark uit aan Daily Blast LIVE. “Rokken hebben gewoon meer voor mij te bieden dan een traditionele mannenbroek”, voegt de influencer toe.

Positive vibes

Mark geeft aan dat hij weinig negatieve reacties krijgt op zijn manier van kleden. De meerderheid is juist erg enthousiast. “Er zijn veel vrouwen die me benaderen en zeggen dat ik er leuk uitzie’, aldus Mark. “Ze vragen me meestal waar ik mijn schoenen vandaan heb. Er zijn ook veel mannen die me benaderen. Ze vragen zich dan vooral af hoe het me lukt om op hakken te lopen”, vertelt hij met een glimlach.