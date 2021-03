Te moe voor een ochtend-workout? Met deze tips lukt het je toch

’s Ochtends vroeg een workout doen is niet niks. Soms heb je gewoon echt niet de energie om op te staan of heb je amper tijd voor een ontbijt, laat staan voor een hele workout. Met de volgende tips gaat die workout je misschien toch wél lukken.

Als je om zes uur in de ochtend een snerpend alarm in je oren hoort zoemen, druk je natuurlijk liever op de snoozeknop dan dat je een workout gaat doen. Maar ja, je hebt nu eenmaal werkpaarden en sierpaarden, luidt het gezegde. Dat betekent dat je toch echt je beste beentje voor zal moeten zetten als je je sportroutine voor school of werk wil inplannen. En dat dit best moeilijk is, geven we meteen toe. De beste tip is daarom om rustig aan te beginnen, om te voorkomen dat je snel zal afhaken.

Keep it calm

“Als je geen vroege vogel bent, is het belangrijk om langzaam te beginnen. Sta 15 minuten eerder op dan je normaal zou doen en geef jezelf een 10 minuten durende workout”, legt Jason Bone, workoutspecialist, uit aan Metro UK “Je kunt het beste beginnen met wat bewegingsoefeningen of een wandeling. Daarnaast raad ik aan om een glas water te drinken als je opstaat. Dit helpt je vochtbalans op peil te brengen”, vertelt Bone. Hij legt uit dat naarmate je je wakkerder voelt, je steeds zwaardere oefeningen aan je workout kan toevoegen.

Wat doe je aan?

Met een slapend hoofd is het moeilijk om te bedenken welke sportkleren je aan moet. Het is slim om deze kleding de avond van de voren al klaar te leggen. De volgende ochtend hoef je niet alleen minder na te denken, ook motiveert dit stapeltje sportkleren je wellicht om de workout niet te verschuiven naar morgen.

Swingend wakker worden

Dat muziek speciale krachten heeft, wist je misschien al. Het laat je gemotiveerd, blij en gewoon beter voelen. Neem dus de tijd om een fijne afspeellijst samen te stellen voor je sportsessie. Door nummers te kiezen die passen bij de stemming of intensiteit van je workout, kun je je tempo opvoeren of je door vermoeidheid slaan tijdens de meest uitdagende momenten van je sportieve ochtendroutine.