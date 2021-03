Marc Van Ranst niet mals voor feestende studenten in Leuven: “Allemaal beboeten”

Viroloog Marc Van Ranst is niet te spreken over de bijeenkomst van meer dan 200 studenten dinsdagavond in Leuven. “Dit is gewoon dom en onverantwoord gedrag. Dit helpt niet”, klinkt het.

Gisterenavond troepten meer dan 200 Leuvense studenten samen op het Ladeuzeplein in Leuven. Verschillende mensen hadden te veel gedronken en er werd onvoorzichtig omgesprongen met de maatregelen. Rond 23 uur moest de politie het plein ontruimen, al waren er enkele mensen die tegenstribbelden. Er werden enkele pv’s opgesteld en één persoon werd opgepakt.

Al corona gehad

Sommige studenten argumenteerden dat ze eerder al besmet waren geweest met het coronavirus, dus bijgevolg “geen gevaar meer vormden”. “Wij hebben alle vijf al corona gehad. We zijn dus immuun. Het maakt dan toch niet uit dat we hier staan? Wij zitten al een jaar binnen en zijn het beu. Iedereen heeft enorm veel nood aan sociaal contact en feesten”, lezen we in Het Laatste Nieuws.

Ook groepen beboeten

Viroloog Marc Van Ranst uit op Twitter zijn ongenoegen daarover. “Oké, dit is gewoon dom en onverantwoord gedrag. Dit helpt niet”, klinkt het. In een discussie op Twitter haalt een studente aan dat het slechts om een klein percentage van de studenten gaat. “De meerderheid, mijzelf inclusief, houdt zich altijd aan de regels. Deze jongeren zijn de uitzondering, niet de regel”, lezen we. “De meeste studenten doen dit geweldig”, reageert Van Ranst.

Maar hij heeft ook zijn bedenkingen bij het feit dat er geen boetes werden uitgedeeld. “Ik zou deze groep wel degelijk allemaal beboeten. Wanneer je als individu de coranaregels overtreedt, krijg je een boete, maar wanneer je de diezelfde regels in groep overtreedt, heeft dit blijkbaar geen enkel gevolg. Dit kan niet”, reageert hij.

