Gemengde reacties na Overlegcomité: “Hoop dat we er komen” en “Niet mijn visie op de samenleving”

Experten en politici reageren niet allemaal even enthousiast op de aangekondigde verstrengingen van het Overlegcomité. Vooral de sluiting van lagere en middelbare scholen stoot op onbegrip. De handelaars, kappers en het bedrijfsleven voelt zich hard getroffen door de maatregelen.

Het Overlegcomité koos woensdag voor “de korte pijn” en nam enkele verstrengde maatregelen om een nieuwe coronagolf in te dijken. Er werd onder meer beslist om de scholen vanaf maandag te sluiten en zo de paasvakantie met een week te verlengen. Enkel de kleuterscholen blijven open. Ook de niet-medische contactberoepen moeten weer de deuren sluiten. De buitenbubbel verkleint terug naar 4 personen. Niet-essentiële winkels zijn enkel open op afspraak.

Weyts: “Ik begrijp dat niet”

“Kinderen treffen om winkels open te houden, ik begrijp dat niet”, reageerde Vlaams Onderwijsminister Ben Weyts op de beslissing van het Overlegcomité. “De Ikea open en de school dicht. Dat is niet mijn visie op de samenleving”, klinkt het ontgoocheld. “We hebben de afgelopen weken met het volledige onderwijsveld zij aan zij gezweet en gezwoegd om onze scholen veilig open te houden”, reageert Weyts. “Wij zijn blijven vasthouden aan de overtuiging dat we als samenleving prioriteit moeten geven aan ons onderwijs, aan onze kinderen en jongeren. Niet alleen in woord, maar ook in daad. En, neen, onze kinderen en scholen zijn niet de motor van dit virus.”

Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, reageerde in het VRT Journaal dat het onhaalbaar is voor lagere scholen om op twee dagen over te schakelen naar afstandsonderwijs. “We zullen op dat vlak onze realiteitszin moeten aanspreken”, klonk het. Het Christelijk Onderwijsverbond (COV) vindt het dan weer onbegrijpelijk dat “het personeel van het kleuteronderwijs in de vuurlinie moet blijven staan”. Volgens algemeen secretaris Marianne Coopman is het personeel er onvoldoende beschermd, komt het sneltesten veel te traag op gang en worden er zo goed als geen inspanningen gedaan op het vlak van vaccinaties.

Van Gucht: “Paasvakantie kan grote impact hebben”

Ook viroloog Steven Van Gucht is kritisch voor de beslissing om de scholen te sluiten. “Dit is net het omgekeerde wat wij met de experts initieel gevraagd hadden”, zei hij in Het Journaal. “Scholen zijn prioritair, wij hebben altijd gezegd om eerst een rem op de buitenschoolse activiteiten te zetten. Ik denk dat het heel belangrijk is dat ouders een rem zetten op de hobby’s van hun kinderen.”

Van Gucht ziet de paasvakantie wel als een kans om de curve naar omlaag te krijgen. “Als we ons dan, net zoals in de kerstvakantie, terugtrekken binnen ons eigen huishouden, onze kleine bubbel, dan kan je daar wel een grote impact hebben op de cijfers. De meeste besmettingen gebeuren nog altijd in de privésfeer, daar kan de overheid weinig aan doen.”

Van Ranst: “Trek niet massaal naar de kust”

Zijn collega Marc Van Ranst hoopt dat de maatregelen in combinatie met de vaccinaties voldoende zullen zijn. Hij noemde de beslissingen die genomen zijn op het Overlegcomité bij VTM Nieuws “een stevige ingreep”.

Het doel van de maatregelen is volgens Van Ranst tweeledig: ervoor zorgen dat een nieuwe golf vermeden wordt of zo klein mogelijk blijft en de curve naar beneden krijgen. “Als we op een hoog plateau blijven zitten, is contact tracing niet mogelijk. De curve moet naar beneden”, zegt hij. De vorige maatregelen hebben zeventien weken lang goed gewerkt, maar zijn volgens de viroloog niet voldoende voor de Britse variant van het coronavirus. “De nieuwe maatregelen zullen ons al in een betere positie zetten”, meent hij.

De viroloog durft niet te zeggen of vier weken ’paaspauze’ voldoende zal zijn om de curve naar beneden te krijgen. “We kijken beter naar de cijfers, maar de vooropgestelde doelen lijken moeilijk haalbaar”, zegt hij “We zullen er goed over moeten nadenken hoe we deze paasvakantie gaan inplannen.” Massaal naar de zee of dierenparken trekken, is volgens Van Ranst geen goed idee.

Teleurstelling bij handelaars, kappers en bedrijfsleven

Gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche van ondernemersorganisatie Unizo noemt de maatregelen een “nieuwe mokerslag”. Hij vraagt extra steun, bijvoorbeeld in de vorm van een heropstartpremie. Handelsfederatie Comeos, die vooral grote ketens vertegenwoordigt, zegt dat de handel moet de prijs betalen voor het falende overheidsbeleid. “Winkels zijn nooit een bron geweest van besmettingen en moeten zich nu al voor de derde keer herorganiseren. Dat valt niet te begrijpen”, luidt het.

Werkgeversorganisatie VOKA is door de verstrengde maatregelen ook strenger voor de trage vaccinatie van de overheid. “Een overheid die nooit geziene inspanningen vraagt van haar bevolking, moet ook zélf met resultaten komen”, zegt gedelegeerd bestuurder Hans Maertens. Ook het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) kaatst de bal terug: “En waar blijft de exponentiële curve van de vaccinatie?” De werkgevers stellen zich bovendien “ernstige vragen bij de nieuwe lockdown die de bedrijfswereld opnieuw hard treft”.

United Hairdressers en de Belgische Beauty Federatie, de twee grootste beroepsorganisaties in de sector van de niet-medische contactberoepen, reageren verontwaardigd op de nieuwe sluiting. “Deze lockdown gaat geen verschil maken voor het virus, wel voor ons inkomen”, klinkt het woensdag in een gezamenlijk persbericht. Eenzelfde geluid valt te noteren bij sectorfederatie Febelhair.