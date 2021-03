Dit is momenteel dé hype in Japan (foto’s)

De straten in Japan kleuren momenteel suikerspinroze. Niet door een overschot aan suikerspinnen, maar door het lentebloesemseizoen. Normaal gezien trekken mensen vanuit de hele wereld naar Japan om ‘Sakura’, de prachtige roze gekleurde bomen, te bekijken, maar nu is het enkel de Japanse bevolking die ervan geniet. En dat doen ze met héél véél selfies.

De lente in Japan (maart, april en begin mei) staat volledig in teken van de schitterende kleuren van het lentebloesemseizoen. Ook al staan de bomen elk jaar opnieuw in de bloei, steeds is iedereen toch weer verwonderd. Deze lente worden er vooral veel foto’s en selfies met de adembenemende bomen gemaakt.

Belgische bomen

Niet alleen in Japan kan je selfies maken met de mooie bomen. Ook in België staan ze momenteel in bloei, al moet je wel iets langer zoeken voor je er één tegenkomt. Wacht niet te lang, want de bloei duurt gemiddeld maar veertien dagen.