Deze mocktail is de ideale mix tussen koffie en apéro

Een koffie is lekker en we zouden niet zonder kunnen, maar soms heeft een mens nood aan iets verfrissend. Uiteraard kan je op zo’n moment kiezen voor een iced latte of een cold brew, maar er is nog een andere optie. Als je nog nooit van een coffee tonic hebt gehoord is dit hét moment om hem te leren kennen.

De naam verraadt het al: een coffee tonic bevat koffie en tonic. En hoewel je er alcohol aan toe kan voegen als je daar zin in hebt, is het ook de ideale mocktail wanneer het zonnetje zich laat zien. Verfrissend en oppeppend. Bovendien heb je er weinig voor nodig en is hij zo klaar. Schol!

Benodigdheden

50 milliliter espresso of cold brew

150 milliliter tonic

IJs

Siroop naar keuze (optioneel)

Bereidingswijze