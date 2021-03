Verloren gelopen huisdier? Door strenge privacyregels vind je je viervoeter vanaf 1 mei moeilijker terug

Vanaf 1 mei 2021 worden de gegevens op de chip van je huisdier grotendeels anoniem. Dat betekent dat niet iedereen zomaar de gegevens ervan kan aflezen, tenzij je een dierenarts of een andere bevoegde functie hebt. Ook kunnen baasjes ervoor kiezen om hun gegevens openbaar te maken, al gaat dat niet van een leien dakje.

De privacyregels rond de chipgegevens van je huisdier worden vanaf 1 mei 2021 een stuk strenger. Veel gegevens op de chip van je huisdier worden anoniem en kunnen enkel worden gelezen door daarvoor bevoegde personen zoals dierenartsen en politie. Op dit moment kan iedereen die dat wil, en een chiplezer heeft, achter alle contactgegevens van het baasje komen. Binnenkort zal enkel je naam en telefoonnummer verschijnen als een onbevoegde de chip van je verloren huisdier uitleest. De verstrengde regels zijn volgens Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) een gevolg van de Europese privacywetgeving (GDPR).

Alle honden en katten in Vlaanderen moeten verplicht gechipt zijn. Op de chip staat een nummer dat is gelinkt aan de gegevens van de eigenaar, zodat het dier snel weer bij zijn baasje terug wordt gebracht als het bijvoorbeeld is weggelopen. Straks gaat dit wellicht wat minder vlot, tenzij eigenaars ervoor kiezen om die gegevens openbaar te maken. In de praktijk blijkt dat echter niet zo makkelijk, merkte ‘De Inspecteur’ op Radio 2.

Baasjes bezorgd

Luisteraar Tim Roobaert geeft een voorbeeld waarom de openbaarmaking van zijn gegevens in zijn geval moeilijk is. “Onze hond staat geregistreerd onder zowel mijn naam als die van mijn vrouw. Om de gegevens openbaar te kunnen maken, moet ik een rijksregisternummer koppelen aan de dogID van mijn hond, maar dat gaat niet door die twee namen.” Meerdere mensen schijnen te kampen met gelijkaardige problemen.

Veel baasjes zijn dus bezorgd over de nieuwe regelgeving. Ze zijn bang dat het moeilijker wordt om hun verloren dier terug te vinden. Dierenarts Ann De Beule van VEDA, de beroepsvereniging voor dierenartsen, benadrukt in VRT NWS het belang van juiste gegevens op je dogID of catID. Wordt je hond vanaf 1 mei gevonden door iemand die geen toestemming heeft om de gegevens te controleren, dan zal die enkel je naam en je telefoonnummer kunnen zien. Daarom is het zo belangrijk dat die gegevens up-to-date zijn.” Voor het probleem van luisteraar Tim heeft De Beule overigens een oplossing. “Wat je moet doen bij twee geregistreerde eigenaars, is eerst een verandering van eigenaar doorvoeren en het dier op één naam registreren. Vervolgens kan je die naam dan aan je rijksregisternummer koppelen.” Let op: het openbaar maken van je gegevens kan pas vanaf 1 mei.