Daarom geef je beter geen kleine paaseieren aan je kind

De lente is begonnen, Pasen komt er met rasse schreden aan en dus maakt ook de paashaas dezer dagen zijn retour. Heb je kleine kinderen, dan is de kans groot dat je tuin binnenkort bezaaid ligt met paaseieren groot en klein. Toch kan je die laatste beter niet aan je peuter geven.

Dat is althans het advies van een Australische moeder en ex-ambulancier. Hoewel ze niet meer actief is in de medische wereld, deelt @tinyheartseducation haar kennis maar al te graag met haar volgers op Instagram.

Liever hol dan vol

In een recente post gaat Nikki dieper in op het fenomeen paaseieren. Veel ouders zijn zich ervan bewust dat klein speelgoed gevaarlijk kan zijn voor hun kroost en letten er dan ook op dat dit nergens rondslingert. Volgens Nikki vergeten we dat echter maar al te vaak als het aankomt op snoep. Kleine paaseieren zijn vanbinnen vol en kunnen maar al te makkelijk blijven vaststeken in de slokdarm van je peuter, met alle gevolgen van dien. Ze raadt dan ook aan om te kiezen voor grote paaseieren, die vanbinnen hol zijn en dus geen verstikkingsgevaar inhouden. Tipje voor de paashaas!