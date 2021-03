Sp.a heet vanaf nu Vooruit: “We willen van België het beste land ter wereld maken”

De Vlaamse socialisten van sp.a gaan vanaf nu officieel door het leven onder de naam Vooruit. De nieuwe naam betekent voor partijvoorzitter Conner Rousseau ook een breuk met de “oude politiek”, zei hij tijdens een digitaal lanceringsmoment. “We beginnen aan een nieuw avontuur door elke dag te luisteren en zaken te doen bewegen om zo de traagheid, de stilstand en de achteruitgang te doorbreken.“

Dat de sp.a onder de jonge partijvoorzitter Conner Rousseau van naam zou veranderen, was al even bekend. De Socialistische Partij Anders zou aanvankelijk zelfs al in december in Vooruit veranderen, maar de lanceringsdatum werd later bijgesteld naar 21 maart, niet toevallig het begin van de lente en de dag van de zorg.

Omdat het coronavirus fysieke evenementen niet toelaat, organiseerden de socialisten vandaag een digitale lancering via extended reality, waarbij mensen samen kunnen komen in een virtuele ruimte.

Voorzitter Rousseau gaf er tekst en uitleg bij het nieuwe project. Vooruit wil nadenken over hoe we van ons land “het beste ter wereld maken”, zei hij.

Weg met de “oude politiek”

Volgens Rousseau is het de taak van de politiek om de weg naar dat beste land uit te stippelen, maar kan dat niet met de ‘oude politiek’. Vooruit wil op een andere manier aan politiek doen, klonk het. “We kunnen twee dingen doen: of we blijven meedraaien in die oude politiek die eindeloos zijn tijd neemt, of we kunnen het anders doen en we beginnen aan een nieuw avontuur. Door elke dag te luisteren, en zaken te doen bewegen, om zo de traagheid, de stilstand en de achteruitgang te doorbreken.”

De kernwaarden van de partij blijven wel dezelfde, onderstreepte de Vooruit-voorzitter tot slot. Solidariteit is daarin de belangrijkste. “En dat is de dag van vandaag iets heel simpels: dat is uw deel doen en uw deel krijgen, dat is bijdragen naar vermogen en krijgen naar noden, dat is niet alleen overleven, maar ook goed leven.”