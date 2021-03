Inbreker bestelt taxi, maar komt voor onaangename verrassing te staan

Een inbreker die op de vlucht was, is vannacht op een bijzondere manier aangehouden in het Nederlandse Loenen aan de Vecht. De politie maakte na een nachtelijke inbraak jacht op drie inbrekers en één van hen dacht de agenten te slim af te zijn door een taxi te bestellen, maar dat plannetje mislukte.

De klopjacht op het drietal begon rond 01.00 uur vannacht, toen de politie een melding kreeg van een inbraak bij een bedrijf in Nieuwersluis. Kort na de melding waren agenten het drietal, dat probeerde de vluchten in een auto, al snel op het spoor. Maar toen agenten het voertuig wilden controleren, gingen de drie verdachten ervandoor, zo meldt de politie.

“Bij z’n nekvel gepakt”

“Eén van hen werd al snel bij z’n nekvel gepakt en aangehouden”, aldus de politie. “De andere twee verdachten renden de weilanden in, waarbij één van hen weg probeerde te komen via een sloot.”

De omgeving werd ruim afgezet en met verschillende politieteams, helikopters en politiehonden werd er naar de inbrekers gezocht. Met behulp van een warmtecamera, was de politie niet veel later de tweede verdachte op het spoor. “Toen collega’s richting de locatie liepen, zagen ze daar inderdaad de verdachte in de bosjes liggen. Die is vervolgens aangehouden door de hondengeleider.”

Taxi!

De derde verdachte dacht de agenten te slim af te zijn door een taxi te bestellen. “In de omgeving was een taxi besteld door een persoon die voldeed aan het signalement van de verdachte”, laat de politie weten. Twee agenten wisten de taxi te onderscheppen en reden met de chauffeur mee naar de mogelijke inbreker. Bij aankomst wilde de kletsnatte inbreker inderdaad instappen, maar stuitte hij op de twee agenten en werd hij aangehouden.

Het drietal zit momenteel nog vast en de recherche heeft een onderzoek ingesteld.

