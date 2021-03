Idee van statiegeld voor plastic flesjes wint terrein

Het aantal gemeenten dat de invoering vraagt van statiegeld voor blikjes en plastic flessen heeft de kaap van 200 overschreden. De teller staat op 205, waarvan 193 Vlaamse gemeenten. Dat meldt de statiegeldalliantie.

De 205 gemeenten vragen de regeringen van ons land net als Nederland statiegeld te heffen op de twee drankverpakkingen om het zwerfvuil terug te dringen. In Nederland is er vanaf 1 juli statiegeld voor plastic flessen en de regering besliste er dat eind volgend jaar de blikjes volgen.

Te veel zwerfvuil

De voorbije maanden sloten veel nieuwe gemeenten zich aan bij de alliantie, klinkt het in een persbericht. In Vlaanderen doen 193 van de 300 gemeenten al mee. Daar komen Sint-Gillis, Koekelberg en Jette uit Brussel bij, net als negen Waalse gemeenten. Intussen telt de Belgisch-Nederlandse statiegeldalliantie al 1.125 partners (lokale overheden, organisaties, bedrijven…).

De Waalse en Brusselse regering schreven in 2019 statiegeld in hun regeerakkoord in. De alliantie roept de Vlaamse regering op hetzelfde te doen. “De Vlaamse zwerfvuilcijfers zijn dramatisch slecht. 22.641 ton zwerfvuil in 2019. Dat is 29,4% méér dan in 2013. Terwijl de Vlaamse regering beloofde dat het 20% mínder zou zijn tegen volgend jaar.”