Pretpark Super Nintendo World opent in Universal Studios Japan

Sinds de aankondiging in 2015 wachten we er allemaal op: de opening van Super Nintendo World in Osaka, Japan. De Super Mario-games vormen de rode draad doorheen het hele themapark. Meteen na de opening stonden er lange rijen mensen te wachten om de attracties uit te proberen, zo meldt HLN.

Het heeft meer dan zes jaar geduurd en het prijskaartje bedraagt niet minder dan 400 miljoen euro, maar het is er eindelijk. Een van de grootste pretparken ter wereld met wel zeer bijzondere attracties.

Mario Kart- Bowser’s Challenge

Het park pakt uit met wel een heel speciale attractie: de achtbaan van Mario Kart. Hij kreeg een plaatsje in het park in het deel Bowser’s Castle. Het is een achtbaan op twee rails waarbij twee treintjes tegen elkaar moeten racen. De chauffeurs krijgen elk een petje uit de Nintendo-games en zien op de schermen rondom hen beelden uit de game door middel van virtual reality.

Bezoekers van de attractie krijgen ook elk een polsbandje dat verbonden is met de app, vermeldt de site tweakers.net. Dat bandje zorgt ervoor dat je interactie kunt aangaan met voorwerpen in het pretpark. Net zoals in de echte Mario-games kan je op die manier muntjes verzamelen.

Coronamaatregelen

Het park heeft momenteel wel een zeer speciale regel: schreeuwen op de attracties is verboden. Schreeuwen creëert namelijk druppels speeksel die dan weer bacteriën kunnen bevatten. Deze regelgeving zou de verdere verspreiding van het coronavirus moeten tegenhouden.

Het park laat momenteel ook maar 10.000 mensen toe in plaats van de maximale capaciteit, 20.000 bezoekers. Er is nog steeds een mondmaskerplicht en de temperatuur van alle bezoekers wordt gemeten. Momenteel kunnen enkel Japanners het park bezoeken, door de coronaregels geldt er namelijk een inreisverbod. Super Mario-fans weten echter wat ze op hun bucketlist kunnen zetten.