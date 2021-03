Het meisje dat haar haar eraf brandde met een krultang is terug. Herken jij haar nog?

Herinner je de YouTubevideo van het dertienjarige meisje, Tori Locklear, die een haarlok verloor tijdens een hairtutorial? Destijds ging de video viraal: 52 miljoen mensen bekeken het. Nu, acht jaar later, is ze terug op het platform. En ja, mét krultang.

In 2013 ging Tori Locklear viraal, omdat ze per ongeluk haar lok afbrandde met een krultang op video. Ze besloot de gefaalde hairtutorial toch online te gooien. Dat was uiteindelijk geen slecht idee, want we bekeken de video massaal. Door de 52 miljoen views die ze uiteindelijk behaalde heeft Locklear haar collegegeld zonder problemen kunnen financieren. In een interview vertelt ze: “Als ik mijn haar er niet had afgebrand was het niet zo’n succes geweest.”

Back from the burn

Jaren later zien we de, nu eenentwintigjarige, vrouw terug op Youtube. In samenwerking met Pantene, een haarverzorgingsproductenmerk, maakt ze een video waar ze reclame maakt voor conditioner. Aan het einde zien we haar gewoon weer de klassieke, vertrouwde krultang erbij pakken.