GÊNANT! Man deelt foto van zijn pas bevallen vrouw, maar vergeet intiem detail weg te laten…

Een vrouw schaamde zich dood toen haar man vlak na de bevalling een foto van hun drietjes nam en het kiekje doorstuurde naar zijn familie. Hij was immers een belangrijk detail vergeten.

TikTokster @wenfreed vertelt het verhaal in een grappige video. Ze beviel onlangs van haar eerste kindje en uiteraard moest dat moment vereeuwigd worden. Het koppel liet een foto maken van hun drietjes terwijl de benen van de vrouw nog in de beugels lagen.

Onbewerkte foto

Het was dan ook de bedoeling om de blote onderkant van de vrouw weg te knippen, maar dat zag haar man over het hoofd. Hij verstuurde de originele foto naar zijn familie. “Terugdenken aan het moment waarop mijn echtgenoot onbewerkte foto’s van vlak na de bevalling stuurde naar zijn volledige familie”, schrijft ze in de video. Vervolgens zien we de bewuste foto, die uiteraard deze keer wél gecensureerd werd.

Keizersnede

De video ging meteen viraal op TikTok en werd intussen al meer dan 700.000 keer bekeken. “Ik dacht dat het gewoon om je gezicht ging, dat je er vermoeid uitzag na de bevalling. Maar dit is zoveel beter”, “Oh nee, zo gênant”, en “Ik zou mijn man afmaken”, klinkt het onder meer in de reacties.

Nog iemand zei dat ze een gelijkaardige situatie had meegemaakt. “Mijn man nam een foto terwijl mijn dochter via keizersnede geboren werd. Je kon mijn nieren op de achtergrond zien. En jawel, hij stuurde die foto ook naar zijn familie”, lezen we.