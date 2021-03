Waarschuwt Tinder je binnenkort wanneer je matcht met een verkrachter?

Match Group, het moederbedrijf van datingapp Tinder, lanceert een veiligheidscheck waarmee gebruikers uit de Verenigde Staten hun matches kunnen controleren op een verleden van (gendergerelateerd) geweld of misbruik. Mogelijk komt het initiatief ook naar België.

Je Tinder-date kan ik het echte leven al eens fameus tegenslagen, maar veel erger dan een stinkende adem en een toupet is dat je afspraakje een gewelddadig verleden heeft. Match Group, het moederbedrijf van verschillende datingapps waaronder Tinder, OKCupid en PlentyOfFish, wil met er met een veiligheidscheck voor zorgen dat haar Amerikaanse gebruikers in alle veiligheid met elkaar kunnen afspreken. Het heeft daarvoor geïnvesteerd in de technologie van Garbo, een non-profitorganisatie die door middel van achtergrondcontroles gendergerelateerd geweld op online platformen een halt wil toeroepen. Garbo werd opgericht door Kathryn Kosmides, zelf slachtoffer van gendergerelateerd geweld.

Enkel een telefoonnummer en voornaam volstaan om iemand met de technologie van Garbo te controleren op een gewelddadig verleden. De organisatie gebruikt daarvoor naar eigen zeggen “openbare registers en meldingen van geweld of misbruik, inclusief arrestaties, veroordelingen, straatverboden, intimidatie en andere gewelddadige misdrijven.” Ook kunnen burgers zelf manueel wettelijke documenten uploaden die gewag maken van geweld of misbruik. Op verkeersovertredingen en drugsgerelateerde feiten zal de organisatie niet screenen.

Ook in België?

De veiligheidsfunctie zou niet gratis zijn, maar Match Group bedenkt samen met Garbo de juiste prijszetting om zoveel mogelijk gebruikers van dienst te kunnen zijn. Het zou kunnen gaan om een optie ‘à la carte’ of standaard inbegrepen kunnen zijn in een abonnement. Match Group gaat de functie eerst uittesten op Tinder, om die later mogelijk ook haar andere datingapps te gebruiken. Het bedrijf zegt geen data van gebruikers automatisch te delen met Garbo. Het komt erop neer dat je zelf het gsm-nummer van je match moet ontfutselen vooraleer je hem/haar/hen kan controleren.

Garbo is een Amerikaans initiatief, dus voorlopig kunnen enkel Tinder-gebruikers in de Verenigde Staten hun match screenen op een gewelddadig verleden. Match Group zou in de komende maanden echter ook alternatieven zoeken voor andere landen. De kans is dus niet onbestaande dat Belgische Tinder-gebruikers een gelijkaardige functie krijgen.