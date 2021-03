Steven Van Gucht: “Plateaufase maakt plaats voor een stijgende trend”

De plateaufase in de coronapandemie maakt plaats voor een stijgende trend. Dat heeft Sciensano-viroloog Steven Van Gucht gezegd tijdens een persconferentie van het Crisiscentrum. “We staan op een potentieel kantelpunt.”

De besmettingscijfers stijgen in alle provincies en in de meeste leeftijdsgroepen, zei Van Gucht. “Vermoedelijk bereiken we deze week gemiddeld 3.000 besmettingen per dag. Het aantal testen is gestegen, maar ook het percentage positieve testen is gestegen tot 6,6 procent. Er is dus duidelijk meer virus in omloop.”

Dat laat zich voelen in de ziekenhuizen, waar intussen weer meer dan 2.000 bedden ingenomen worden door coronapatiënten. Op de diensten Intensieve Zorgen zijn meer dan 500 bedden bezet. “Dat is geleden van 28 december, maar toen zaten we in een dalende fase. Nu zitten we in een stijgende fase, legde Van Gucht uit.

Bovengrens ligt op 1.000 bedden

“De ziekenhuizen hebben al aangegeven dat 1.000 eigenlijk het maximum is op Intensieve Zorgen om kwalitatieve zorg te kunnen garanderen. Dat lijkt nog ver weg, maar als een exponentiële stijging zich inzet, kunnen deze bedden snel worden ingenomen”, waarschuwde de viroloog.

Patiënten worden bovendien ook vaker doorverwezen naar Intensieve Zorgen dan enkele weken geleden. Een exacte analyse is daarover nog niet beschikbaar, zei Van Gucht. De experts denken aan een aantal factoren.

Britse variant

Zo geven berichten uit het Verenigd Koninkrijk en Denemarken aan dat de Britse variant van het virus, goed voor meer dan de helft van de besmettingen, iets meer ziekmakend is bij alle leeftijden dan de klassieke variant.

Verder zijn er bij de ziekenhuisopnames nu minder heel oude mensen, dankzij de vaccinatiecampagne. Jongere patiënten komen vaker in een verder gevorderd stadium van de ziekte in het ziekenhuis aan en belanden dus ook sneller op Intensieve Zorgen, aldus Van Gucht. Fragiele ouderen uit woonzorgcentra kwamen minder vaak op Intensieve Zorgen terecht, omdat de behandeling te belastend zou zijn voor hen.