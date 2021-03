Komt het goed tussen Marco Borsato en Leontine? “Brachten samen de nacht door”

Enkele dagen geleden blikte Marco Borsato in een interview terug op zijn recente scheiding van Leontine. Na ruim een jaar radiostilte was de zanger eerlijk over zijn ontrouw en burn-out. Blijkbaar zou hij samen met zijn ex-vrouw naar die uitzending hebben gekeken, en nadien zelfs zijn blijven slapen…

Het was weekblad Weekend die met die primeur kwam. Op foto’s die Weekend publiceerde is te zien hoe Leontine haar wagen zondagochtend naast die van haar ex geparkeerd stond bij zijn penthouse in Alkmaar. Na hun gezamenlijke nacht reden ze kort na elkaar samen naar haar woning in het Gooi.

Het voormalige stel heeft de geruchten ook niet ontkend. “Marco en Leontine hebben drie kinderen. In het belang van het gezin zijn én zullen er gezamenlijke momenten blijven”, klinkt het in een statement van Leontine’s manager.

Moeten jullie wel uit elkaar?

Het is geen geheim dat Marco en Leontine ondanks zijn herhaaldelijk overspel het nog steeds goed kunnen vinden met elkaar. In Privé liet Marco eerder optekenen dat de twee niet in ruzie lagen. “Als we elkaar zien dan omhelzen we elkaar, geven elkaar een kus. Daar ben ik blij om”, aldus Marco. “Bij het tekenen van de papieren was de sfeer zelfs zo goed, onze advocaten hadden volgens mij zoiets nog nooit meegemaakt en vroegen: ‘Moeten jullie wel uit elkaar?’”