Twee films met deze Vlaamse topacteurs maken kans op een Oscar

De veelgeprezen Bosnische film ‘Quo vadis, Aida?’, met een bijrol voor de Vlaamse acteur Johan Heldenbergh als commandant Thom Karremans, is genomineerd voor een Oscar in de categorie ‘beste buitenlandse productie’. Ook acteur Koen De Bouw heeft reden tot juichen.

De plot van ‘Quo vadis, Aida?’ draait rond de val van de Bosnische stad Srebrenica in 1995 en de daaropvolgende genocide, gepleegd door Bosnisch-Servische troepen. Die kostte aan meer dan 7000 moslimjongens en -mannen het leven. Vanwege de coronamaatregelen gaat de film eind april in première.

Ook goed nieuws is er voor Koen De Bouw. De film ‘The Man Who Sold His Skin’, waarin de Vlaamse acteur een bijrol heeft, is eveneens genomineerd in de categorie ‘beste internationale film’. Het Tunesische ’The Man Who Sold His Skin’ vertelt het verhaal van Sam Ali, een Syrische man die vanwege de oorlog naar Libanon gevlucht is. Hij wil graag doorreizen naar z’n vriendin, maar die zit in Parijs. Om die reis te kunnen ondernemen, laat hij het Schengenvisa op z’n rug tatoeëren door een kunstenaar, gespeeld door De Bouw. Ook Monica Bellucci speelt een rol in de film.

De twee voorgenoemde films zullen in die categorie stevige concurrentie ondervinden van ‘Druk’, de nieuwste film van de Deense regisseur Thomas Vinterberg. Die tragikomedie vertelt over een groep docenten die besluiten om bij wijze van experiment alcohol te drinken voordat zij les gaan geven.

‘Mank’ is topfavoriet

’Mank’, de nieuwste film van David Fincher, prijkt dit jaar met tien nominaties bovenaan de Oscarlijst. De zwart-witfilm, ook voor de Golden Globes koploper met zes nominaties, belicht de gouden eeuw in Hollywood. De film volgt scenarist Herman J. Mankiewiz, die vertolkt wordt door Gary Oldman, en de creatie van de wereldvermaarde film ‘Citizen Kane’ van Orson Welles. De film is onder meer genomineerd voor beste film, beste regisseur, beste cinematografie, beste acteur met hoofdrolspeler Gary Oldman en beste vrouwelijke bijrol met Amanda Seyfried. Daarnaast is de film ook genomineerd voor enkele technische categorieën.

De 93ste ceremonie van de Oscars vindt plaats op 25 april, en de organisatoren hopen dat alvast deels live te kunnen doen in het Dolby Theater in Los Angeles.