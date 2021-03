Klein maar fijn: de voordelen van tiny living

Samen met al je spullen wonen op zo’n 24m2: volgens de tiny house movement hoef je echt geen villa te hebben om gelukkig te zijn. Waarom is tiny living zo populair?

Tiny living betekent letterlijk: klein wonen. Dat is dan ook exact wat dit begrip inhoudt. Een tiny house is een klein huis met een oppervlakte van maximaal 48m2. De eerste tiny houses werden in de Verenigde Staten gespot, nadat men door een huizenmarkt in crisistijd op zoek moest naar nieuwe alternatieven voor woningen. Amerikaanse burgers gingen op een creatieve manier aan de slag. Zij bouwden complete huisjes op verplaatsbare trailers, waarmee ze bepaalde regels omtrent woonoppervlakte konden omzeilen. In de jaren die daarop volgden, bleek dat tiny living heel wat andere voordelen had.

Milieuvriendelijk

Een van de grootste voordelen van tiny living is dat je actief bezig bent met je ecologische voetafdruk. Kleiner wonen heeft minder impact op het milieu dan wanneer je in een grote villa woont met meerdere kamers die je warm wil houden. Zowel de bouwduur van zo’n klein huis als het energie- en waterverbruik zijn veel minder. Een tiny house van maximaal 48m2 neemt ook nog eens veel minder ruimte in beslag, waardoor je automatisch met minder spullen moet leven. Ook daarmee draag je je steentje bij aan een beter milieu.

Goedkoop

Wat ook een groot voordeel is, is het feit dat je heel wat geld uitspaart. Je hebt immers minder meubels nodig en je kan je huis nu eenmaal niet volstouwen met boeken en kleren. Natuurlijk kost het bouwen van zo’n tiny house ook veel minder geld dan wanneer je een standaard eengezinswoning laat bouwen. Misschien kan je wel sparen voor een wereldreis?

(jv)