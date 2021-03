Meghan Markle diende klacht in over Piers Morgan

Meghan Markle heeft een officiële klacht ingediend bij de Britse zender ITV over de uitlatingen van presentator Piers Morgan na haar ophefmakende interview met Oprah Winfrey. Volgens Markle verkondigde de presentator leugens. Morgan moest opstappen omwille van zijn uitspraken.

Morgan had maandag, na de uitzending van het interview waarin Markle het onder meer had over haar zelfmoordgedachten en een gebrek aan steun bij de koninklijke familie, in zijn ochtendprogramma ‘Goodmorning America’ vraagtekens geplaatst bij de uitspraken van de hertogin van Sussex. ‘Het spijt me, ik geloof geen woord van wat ze zegt”, klonk het. “Ik zou haar nog niet geloven als ze me een weerbericht voorlas.”

Het was niet voor het eerst dat Morgan zich in felle bewoordingen negatief uitliet over de hertogin van Sussex.

41.000 klachten

De klacht van Markle zou niet tegen de persoonlijke aanval gericht zijn, maar ten behoeve van allen die met mentale problemen kampen. Veel andere kijkers dienden ook een klacht in. De Britse mediawaakhond Ofcom heeft een onderzoek aangekondigd, nadat er meer dan 41.000 klachten waren binnengekomen. De opmerkingen van Piers Morgan kregen ook kritiek van de geestelijke gezondheidsorganisatie Mind.

Verliet boos de studio

Dinsdag beschuldigde zijn collega Alex Beresford hem ervan «slecht» te zijn en Meghan “te blijven slopen”, wat Morgan ertoe aanzette boos de studio te verlaten. Enkele uren later besloot Morgan in samenspraak met ITV om op te stappen.

Morgan blijft ondertussen bij zijn opmerkingen. “Maandag zei ik dat ik Meghan niet geloofde. Ik heb nu de tijd gehad om hierover na te denken en ik geloof haar nog steeds niet”, schrijft hij woensdag op Twitter. “Als je dat wel doet, is dat ook oké.”