Dit is waarom je arm koud wordt boven de lakens

Heb jij je ooit afgevraagd waarom je arm koud wordt boven de lakens maar je hoofd niet? Het lijkt bizar, maar hier bestaat een logische uitleg voor.

Je hebt het sowieso al eens meegemaakt: je wordt midden in de nacht wakker en je beseft dat je arm helemaal bevroren aanvoelt. Je vergat het namelijk onder de lakens te steken. Maar hoe komt het dat je hoofd nooit ijskoud aanvoelt terwijl het gedurende de hele nacht onbedekt is?

Hoofd versus arm

’s Nachts daalt je lichaamstemperatuur en verliest je lichaam warmte. Bij elk lichaamsdeel is dit ongeveer dezelfde hoeveelheid. Maar waarom blijft je hoofd lekker warm in tegenstelling tot je ijskoude arm?

Er bestaat een groot verschil tussen je armen en je hoofd, Quest legt het uit als volgt: dit alles heeft te maken met het oppervlakte dat wordt blootgesteld aan de koude temperatuur. Hoe meer oppervlakte je blootstelt, hoe kouder het aanvoelt. Je hoofdhuid is ook nog bedekt door haar, waardoor je geïsoleerd bent tegen de koude. Je arm is daarentegen heeft veel minder beharing, waardoor er sprake is van minder isolatie en dus ook minder warmte.

Bloedvaten

Er is ook een wetenschappelijke uitleg voor deze vraag. Telkens wanneer je lichaam het koud heeft, worden de bloedvaten in je lichaam kleiner. Door de vernauwingen stroomt er minder bloed naar je armen en benen, want alle warmte wordt naar je vitale organen en je brein gestuurd. Je lichaam denkt immers dat je in een noodsituatie verkeert. Op deze manier zorgt je lichaam er dus voor dat je in noodsitaties langer in leven blijft.