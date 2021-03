Veerle uit ‘Blind Getrouwd’ over Sven: “Dat maakte mij wel een beetje bang”

Tussen Veerle en Sven zijn er nog niet veel vonken en vuur te bespeuren. Integendeel, Veerle liet al meermaals blijken dat ze (nog) niet echt iets voor hem voelt en dat ze zich stoort aan sommige zaken. Toch heeft Veerle de hoop nog niet volledig opgegeven. “Ons huwelijk heeft absoluut nog een kans”, klinkt het.

Op het eerste zich lijkt het huwelijk tussen Veerle (56) en Sven (50) geen voltreffer te zijn. Sven laat zich in al zijn enthousiasme volledig gaan terwijl Veerle nog overtuigd moet worden. Tijdens de huwelijksreis maakte ze al duidelijk dat ze nog altijd geen connectie voelt en dat zijn accent haar verschrikkelijk stoort. “Ik had toch een beetje gehoopt om op huwelijksreis al verder te staan. Ik ging ervan uit dat als je de keuze van je partner overlaat aan experten, je sneller iets zou voelen”, vertelt ze in Dag Allemaal.

Realistisch

Veerle had hoge verwachtingen voor haar ‘Blind Getrouwd’-avontuur, maar naar eigen zeggen hoefde dat geen probleem te vormen. “Ik ben vrij realistisch en wist dat ik niet halsoverkop verliefd zou worden, maar ik had wel gehoopt op een connectie. Die was er niet meteen bij Sven. Zo enthousiast als hij zich tijdens de fotoshoot op onze bruiloft gedroeg… Dat heeft mij wel wat doen terugdeinzen. Weet je, ik was heel nerveus toen ik het gemeentehuis binnenstapte, en ik besefte dat er iemand tegenover mij ging staan die ook zenuwachtig zou zijn. Sommigen klappen dan dicht, terwijl anderen net heel enthousiast worden. Tja, ik had iemand voor mij die heel enthousiast werd”, klinkt het.

Instinctieve reactie

Tijdens de fotoshoot liet Sven zich volledig gaan. Een beetje te hard, zo legt ze uit. “Toen kwam de fotoshoot met de aanwijzingen van de fotograaf. De manier waarop Sven mij bij de fotoshoot vastpakte… Dat was een vreemd gevoel, tenslotte kende ik hem helemaal nog niet. Ik voelde me versmacht en dat maakte mij wel een beetje bang. Mijn instinctieve reactie was dan om hem een beetje van mij af te duwen, ook figuurlijk”, verduidelijkt ze.

Verstikkend

Dat gevoel is tijdens de huwelijksreis (nog) niet verdwenen. “Wij zijn een tijdje niet meer uit die dynamiek geraakt, ja. Sven klampte zich vast aan mij, en ik vond dat een beetje verstikkend. Dus trok ik me wat meer terug. Maar hoe meer ik mij terugtrok, hoe meer hij zijn best deed om toenadering te zoeken. Ik wilde hem wel wat tegemoet komen, maar ik was bang dat ik een verkeerd signaal zou geven”, aldus Veerle.

Nog niet opgeven

Toch is het nog niet helemaal over & out tussen Veerle en Sven. “Ons huwelijk heeft absoluut nog ’n kans. We zijn misschien niet op goeie voet gestart, maar eenmaal terug in onze vertrouwde omgeving zullen we wellicht wat dichter naar elkaar toe groeien en elkaar wat beter leren kennen. Na de fotoshoot ben ik volledig in mijn schulp gekropen, zodat Sven de echte Veerle nog niet heeft gezien. Op onze huwelijksreis was de stress vaak van mijn gezicht af te lezen. Hopelijk pikt Sven dat signaal de komende weken op”, besluit ze.