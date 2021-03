Universiteit of hogeschool: wat is het verschil?

Je hebt je middelbareschooldiploma op zak en twijfelt nu tussen een opleiding aan de universiteit of hogeschool? Voor veel toekomstige studenten is het een moeilijke keuze. Hier zijn enkele criteria waarmee je rekening moet houden voor je je inschrijft.

Elk jaar schrijven 15.000 studenten zich in aan de universiteit, tegenover 42.500 in hogescholen. Aan het eind van de rit behalen 7.000 tot 8.000 van hen een universitair diploma, tegenover 17.000 een hogeschooldiploma. Om te kiezen welke structuur het best bij je past, is het belangrijk het verschil te kennen tussen de twee instellingen.

Pedagogiek

Hogescholen organiseren zowel korte (een bachelor van drie jaar) als lange (drie jaar + één of twee jaar) opleidingen, terwijl universiteiten alleen lange studies organiseren en gericht zijn op onderzoek. Beide structuren organiseren aanvullende masteropleidingen, maar enkel de universiteiten bieden derde cycli (doctoraat) en dus de mogelijkheid om een hoger niveau dan een master te behalen.

Wat de pedagogie betreft, zijn universiteiten meer gericht op het theoretische en abstracte aspect, met een intens werkritme. Hogescholen zijn niet ‘gemakkelijker’ maar wel gericht op de praktijk, in lijn met de beroepen waarvoor ze opleiden. De student gaat sneller op stage, soms al in het eerste jaar.

Begeleiding

Hogescholen hebben een kleinere structuur. Zowel in termen van leslokalen en gebouwen, als omkadering, met docenten die meer beschikbaar zijn. Universiteiten zijn onderverdeeld in faculteiten die verspreid zijn over verschillende campussen. Alles wordt op grote schaal georganiseerd, met grote aula’s en professoren die minder ‘aanwezig’ zijn. Universitaire studies vergen dus een grotere autonomie van de student.

Kosten

Hoger onderwijs is niet goedkoop. Voor je een keuze maakt, is het belangrijk uit te zoeken hoeveel de opleiding in totaal zal kosten. Het inschrijvingsgeld is iets lager voor hogescholen dan universiteiten. Maar het is vooral het kot dat geld kost! De nabijheid van hogescholen betekent dat veel studenten deze kosten kunnen vermijden. Een hogeschoolstudent die niet op kot zit, betaalt tussen 3.224 en 5.464 euro voor zijn of haar opleiding, voor een universiteitsstudent is dat tussen 3.725 en 5.485 euro. Een hogeschoolstudent op kot betaalt tussen 8.864 en 18.541 euro, aan de universiteit is dat tussen 9.365 en 18.565 euro.

Deze kosten houden geen rekening met uitgaven zoals vrije tijd, eten of vervoer. Voor wie de kosten te hoog zijn, bestaan er studiebeurzen die de factuur aanzienlijk verlagen. Sommige hogescholen en universiteiten bieden ook korting op het inschrijvingsgeld voor studenten die het niet zo breed hebben. Je kan je studies natuurlijk ook combineren met een studentenjob.

Marie Bruyaux

Opendeurdagen gaan digitaal

De klassieke verderstudeerbeurzen en opendeurdagen van hogescholen en universiteiten kunnen door corona niet doorgaan, maar gelukkig hebben de onderwijsinstellingen aan deze online alternatieven gedacht.

KU Leuven

De KU Leuven organiseert op 10 maart een online infodag voor alle campussen. Afhankelijk van de opleidingen waarin je geïnteresseerd bent, kan je op een later moment een specifiek infomoment digitaal volgen.

Odissee

Bij Odissee krijg je al eens de kans een (online) les mee te volgen. De hogeschool nodigt je op 17 en 24 maart uit voor een digitale openlesdag en op 27 maart staan de huidige studenten paraat voor een chatsessie.

Universiteit Hasselt

In Hasselt pakken ze de opendeurdagen modern aan. De universiteit organiseert onder andere op 24 maart een infomoment via Instagram.

Thomas More

Op 30 maart focust Thomas More op carrières in de zorgsector. Belangrijker dan ooit! Andere potentiële studenten kunnen (hopelijk) fysiek een bezoekje brengen aan de campussen op 24 april en 26 juni.

Universiteit Gent

Universiteit Gent organiseert de komende maanden opendeurdagen per bacheloropleiding. In maart is het nog volledig online te doen, vanaf april hoopt de universiteit de toekomstige studenten te mogen ontvangen op de campus, zodat ze live vragen kunnen stellen aan proffen, assistenten en studenten.

Voor een overzicht kan je terecht op onderwijskiezer.be.