Maarten Vancoillie heeft via Qmusic bekendgemaakt of zijn vriendin in verwachting is van een zoontje of een dochtertje. En jawel, het is een…

MEISJE! De 32-jarige radiopresentator onthulde het geslacht door op een grote knop te slaan. Vervolgens kleuren zijn collega’s de studio roos met een spuitbus.

Derde kindje

Een zusje dus voor zijn zoontje (Leon) en dochtertje (Ella). Zijn vriendin Kristien is zo’n vier maanden zwanger, dus het kindje is uitgerekend voor augustus.