Deze vijf beroepen vinden in de toekomst gegarandeerd werk

Sta je te popelen om te gaan studeren? Wees dan zeker niet bang om je dromen te volgen. Toch is het handig om te weten in welke branche je 100% zeker bent van werk. En natuurlijk: een studie kan tof zijn, maar het is niet verkeerd om stiekem wat vooruit te denken. Dat is niet altijd evident, want de arbeidsmarkt is voortdurend in beweging. Maar wat zijn de jobs van de toekomst?

1. Logopedist

Studenten logopedie hoeven na hun studie niet lang te zoeken naar een job. Eén jaar na afstuderen zijn 99% van de studenten van de Bachelor Logopedie en Audiologie aan het werk, concludeert de VDAB in het schoolverlatersrapport van 2020. Dat komt doordat communicatie – en vooral goed communiceren – steeds belangrijker wordt in onze samenleving. Je kan alle kanten op als logopedist: je houdt je bezig met de taalstimulering bij nieuwkomers tot stem- en spraakoptimalisatie bij beroepssprekers. Het beroep wordt nog populairder doordat de vergrijzing van de bevolking alsmaar toeneemt. Hierdoor worden logopedisten ingeschakeld voor bijvoorbeeld de aanpassing van hoorapparaten.

2. Freelancedocent

Tegenwoordig neemt de vraag naar allerlei freelancedocenten toe. Volgens www.businessam.be zal dit een van de populairste jobs van 2025 worden. Een docent met een uitgebreide praktijkkennis en een talent voor leerstof op een duidelijke manier over te brengen zal in de toekomst veelgevraagd zijn. Kortom, iemand die van vele markten thuis is! Steeds meer mensen willen zich immers bijscholen via online cursussen om flexibel te blijven voor de veranderende arbeidsmarkt.

3. Bejaardenverzorger

De website www.jobat.be voorspelt al een tijdje dat we straks niet meer om de grote vergrijzing heen kunnen. Daarom zullen jobs in de ouderenzorg sterk toenemen. Wie voor bejaardenverzorger studeert, hoeft dus in de toekomst niet lang op zoek te gaan naar werk. We hebben het overigens niet alleen over fysieke verzorging: ook het mentaal welzijn van senioren wordt steeds belangrijker.

4. 3D-printing expert

Er wordt verwacht dat we in de nabije toekomst allemaal kunnen printen in 3D. Vooraleer het zover is zullen we eerst verschillende 3D-specialisten moeten ‘kweken’. Een studie tot industrieel ingenieur is alvast ideaal.

5. Vrachtwagenchauffeur

Belga / K. Desplenter

Een oase van vrijheid terwijl je de hele wereld mag zien? Dat klinkt als een droom. Nochtans beschouwde VDAB in 2020 de vrachtwagenchauffeur als knelpuntberoep. Het tekort aan vrachtwagenchauffeurs is te wijten aan het imago en de arbeidsomstandigheden: een hoge werk- en tijdsdruk, files, de controles en lang weg zijn van huis. Ook heeft niet iedereen zomaar het juiste rijbewijs op zak. Is dat geen probleem voor jou? Proficiat! Veel bedrijven zullen je met open armen ontvangen.

Martine Hollenberg