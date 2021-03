BAH. Er zitten wellicht kakkerlakken in je koffie

Wanneer je ’s ochtends – na een misschien wel iets te korte nacht – opstaat, gaat er niets boven een dampende kop koffie. Als je niet gehaast bent, is het zelfs leuk om er in bed van te genieten. Even wakker worden. Maar wist je dat dat kopje dampend geluk wellicht kakkerlakken bevat?

Dat klinkt misschien een beetje raar en de stelling vraagt dan ook om een woordje uitleg. Tenzij je in bedenkelijke hygiënische omstandigheden woont, komen die stukken kakkerlak natuurlijk niet van bij jou. Ze worden daarentegen verwerkt met de koffiebonen.

Kakkerlakken en ander ongedierte

Dat is althans wat dokter Karan Raj beweert. De Britse dokter is erg populair op TikTok omdat hij medische verschijnselen in mensentaal uitlegt en bovendien mythes ontkracht. Ditmaal deed hij zijn volgers echter versteld staan met een wel heel onthutsend weetje. Volgens Raj bevatten ongeveer 10% van alle koffiebonen sporen van kakkerlakken en ander ongedierte.

Ongevaarlijk

Uiteraard worden die beestjes niet met opzet aan de bonen toegevoegd. Ze banen zich echter een weg tussen de ongeroosterde koffiebonen en vervolgens is het onmogelijk om het ongedierte er weer helemaal uit te krijgen. De insecten worden dus mee geroosterd en vermalen tot koffie. Raj benadrukt wel dat het om kleine beetjes gaat, waardoor het veilig blijft om de koffie te consumeren. Gevaarlijk is het dus niet, maar erg smakelijk kan je het fenomeen niet noemen.