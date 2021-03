BIZAR. Vreemde pose van deze ‘bevroren’ alligators heeft een bijzondere verklaring (foto’s)

Wat doen alligators en andere reptielen als het vriest dat het kraakt in hun natuurlijke biotoop? Volgende foto’s tonen het antwoord.

In het zuiden van de Verenigde Staten heeft het de afgelopen weken flink gevroren. Veel natuurwandelaars in de Amerikaanse staat Oklahoma zijn er dezer dagen getuige van een bizar zicht: alligators die in de dichtgevroren wateren met hun snuit boven de waterlijn uitkomen.

Maar waarom bleven de alligators “snorkelen” in het ijskoude water? Waarom gingen ze niet zonnen op de oevers, of de warmte opzoeken in hun schuilplaatsen?

Natuurlijke respons

Dat alligators in het ijskoude water blijven liggen is een volstrekt normaal fenomeen. “Het is een natuurlijke respons”, vertelt Jena Donnell, medewerker van de Oklahoma Department of Wildlife Conservation, aan Live Science. “Aangezien het water bevroren is, moeten de dieren hun snuit boven de waterlijn houden om het water op sommige plaatsen ijsvrij te houden, zodat ze nog kunnen ademen.”

Alligators zijn koudbloedig, wat betekent dat hun lichaamstemperatuur mee fluctueert met de omgevingstemperatuur. Bij vriestemperaturen liggen alligators niet te zonnebaden op de oevers, want de koude lucht kan soms nog kouder zijn dan de watertemperatuur. Daarom vertoeven de dieren vaker in het water. Als dat water dreigt te bevriezen, komen ze aan de oppervlakte zwemmen en steken ze hun snuit naar boven. Zo verzekeren ze zich van voldoende zuurstof.



“Als het water koud is maar nog niet bevroren, zullen alligators vaak dieper zwemmen, waar het water warmer is dan aan de oppervlakte”, aldus Donnell.

Niet alle alligators overleefden de strenge winterprik in het zuidoosten van Oklahoma. De koudegolf werd sommige jonge exemplaren fataal.

Gator update! 🐊 Sadly, some of the youngest alligators at a wildlife refuge in SE Oklahoma didn’t make it through the extreme cold. Biologists at the @OKWildlifeDept say all of the adults survived. You’ll remember, they were sticking their noses through the icy water to breathe. pic.twitter.com/oIU4paNctk — Jessica Schambach (@KOCOJessica) February 24, 2021