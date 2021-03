Zoveel Belgen kregen intussen ernstige bijwerkingen na hun coronavaccinatie

Zo’n twee maanden wordt er intussen gevaccineerd in ons land. In die periode werden ongeveer 500.000 vaccinaties tegen het coronavirus geplaatst. De grote meerderheid ervaarde geen bijwerkingen, maar toch kwamen er een aantal meldingen binnen.

Geneesmiddelenagentschap FAGG heeft een update gegeven over het aantal bijwerkingen van het coronavaccin in ons land. Tot en met 1 maart hebben 494.969 mensen ten minste één dosis van een COVID-19-vaccin gekregen. Er werden 4.090 bijwerkingen gemeld, waaronder 374 ernstige. In dat laatste geval gaat het om mensen die tijdelijk arbeidsongeschikt zijn of hun huis niet kunnen verlaten door koorts, spierpijn, onwel voelen en/of reacties ter hoogte van de injectieplaats. Er werden tevens 46 meldingen gemaakt van overlijdens.

Niet te veel plannen op dag van vaccinatie

Vaccinologe Isabel Leroux-Roels (UGent) legt in Gazet van Antwerpen uit dat je “best niet al te veel wilde plannen maakt op de dag na je vaccinatie”. “Laat je dus niet vaccineren op de dag voor een strakke deadline of een examen. Bedrijven en ziekenhuizen vaccineren ook best niet een hele dienst in één keer, want dan kan de normale werking in het gedrang komen. Ook de twee ouders in een gezin doen het beter niet tegelijk, want misschien komt er dan ’s avonds niet veel eten op tafel”, klinkt het.

Niet meteen reden tot paniek

Ze benadrukt tevens dat je je bij eventuele bijwerkingen niet meteen zorgen hoeft te maken. “Je hebt dan gewoon een alert immuunsysteem dat in actie schiet. Zeker bij jongere mensen komt dat frequenter voor, bij oudere mensen is het immuunsysteem minder actief en zijn er daarom minder bijwerkingen. Maar ook zonder bouw je voldoende antistoffen op om beschermd te zijn”, besluit ze.