Reacties na eerste aflevering ‘Huis Gemaakt’ zijn niet mals: “Wat een irritante mensen allemaal”

Of het nu ‘The Block’, ‘Help, Mijn Mijn Man Is Een Klusser’ of ‘Huis Gemaakt’ is, iedereen kan een renovatieprogramma voor en door amateurklussers wel smaken. Gisteren liet VTM de allereerste aflevering van ‘Huis Gemaakt’ op ons los, en Twitter ja, Twitter ging natuurlijk ook los. Een bloemlezing.

Het viel Twitterend Vlaanderen meteen op hoe jong de deelnemers wel niet zijn, in de eerste aflevering is Amber met haar 21 jaar de jongste deelnemer, en Jerina die 29 is, de oudste.

de koppels in #huisgemaakt: *zijn 22*



ook de koppels: we zoeken al jaren naar ons eigen huisje



ik, 25, single, aan het wegrotten in mijn zetel: pic.twitter.com/MfE8SmbqU9 — Cedric Mathew Hudson (@Cookies2__) March 3, 2021

Vijf minuten #HuisGemaakt gezien en mijn rol-ogen zijn al op. Aan uw 22e denken dat je al gaat kunnen kopen? — Meinert (@meinertttt) March 3, 2021

Als ik naar programma's zoals #huisgemaakt kijk, vraag ik mij toch altijd af of ik iets verkeerd heb gedaan in mijn leven omdat ik blijkbaar op mijn vrij jonge leeftijd nog steeds geen huiseigenaar ben. #levensvragen — Vincenzo DM (@DM_Vincenzo) March 3, 2021

Maar?? Op 23 was ik nog aan het studeren en dacht ik bijlange nog niet aan een huis?

Nu ben ik 34 en is een huis kopen basically impossible?? #huisgemaakt #whatislife pic.twitter.com/SzXJSNFgNf — Hannah (@hannah_e_c_) March 3, 2021

Harry wist met zijn ferme krullenbos meteen indruk te maken op de kijkers en charmeerde velen met zijn ‘Fuck, hoe beestig’-uitspraak.

'Amai fuck hoe beestig' !



Kdenk da ik dit nog lang ga in men hoofd hebben de komende tijd 😂#huisgemaakt — Lisa De Sloover (@SlooverLisa) March 3, 2021

Andere deelnemers maakten dan weer op een iets, euh, minder positieve manier indruk.

Die ene die parket(vloeren) renoveert: “Ah hier, blokjesparket, in goeie staat” … blijkt vinyl te zijn #huisgemaakt 🧐🥸 — Gilles Dhondt (@gillesdhondt) March 3, 2021

Zou al niks voor mij zijn. Wat een irritante mensen allemaal. 😅#huisgemaakt — Kevin (@Malle_Kevin) March 3, 2021

Ik hoop wel dat Femke tijdens het programma minder snel gaat huilen dan in deze eerste aflevering. Non-stop tranen bijna 😅 #huisgemaakt — Jeffrey (@JeffreyBoon) March 3, 2021

Onze sterkte is van uitgaan van onze eigen sterkte . #huisgemaakt pic.twitter.com/w2f83PXjrp — nijs dimitri (@nijs_dimitri) March 3, 2021

Benieuwd wat de tweede aflevering zal brengen!