‘De Bachelorette’-kandidaten vertrouwen Vincent niet: “Hij is ermee aan het spelen” (video)

Enkele kandidaten uit ‘De Bachelorette’ geloven niet in de oprechtheid van Vincent. Volgens hen speelt hij een spelletje met Elke. “Hij is met alles bezig, behalve met Elke”, klinkt het.

Nog 14 mannen proberen het hart van Elke Clijsters te veroveren in ‘De Bachelorette’. Dat begint stilaan voor spanningen te zorgen. Zo betreuren Nicolas, Wouter, Michael en Gertjan dat Vincent Elke voortdurend van hen afsnoept. “Hij is ermee aan het spelen, cru gezegd. Hij is met alles bezig, behalve met Elke. Sorry dat ik het zeg, maar ik ben serieus”, zuchten ze. “Maar ik denk wel dat Elke daar doorheen kijkt”, klinkt het.

Vibe tussen Elke en Vincent

Toch lijkt Elke de 36-jarige accountmanager uit Zemst wel te kunnen appreciëren. Wanneer Vincent haar zegt dat hij een vibe voelt tussen hen, beaamt Elke dat. “Ik ga dat eerlijk zeggen, ik voel dat ook”. Achteraf zegt Elke voor de camera dat Vincent haar wel intrigeert. “Ik heb hem nog niet veel apart gehad, maar iedere keer als ik een-op-een met hem spreek, dan intrigeert hij mij wel. Vincent heeft dat zelfverzekerde en dat serieuze kantje. Ik vind dat Vincent dat goed aanpakt met mij”, zegt ze.

