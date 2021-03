Je zuinige A+++ wasmachine kan plots een vette D scoren, maar hoe komt dat?

De energielabels A +, A ++ en A +++ zijn binnenkort verleden tijd. Sinds 1 maart heeft de Europese Unie nieuwe en strengere energielabels ingevoerd om fabrikanten van huishoudelijke apparaten aan te moedigen energiezuinigere apparaten te maken. Maar wat is er veranderd?

Tegenwoordig vind je de energielabels op allerlei soorten zaken: op nieuwe auto’s, elektrische apparaten, lampen en zelfs op gebouwen. Maar koelkasten, wasmachines, vaatwassers, tv’s en diepvriezers krijgen sinds 1 maart nieuwe labels met andere normen. Koelkasten die vorige week nog gelabeld waren met A+++, kunnen daardoor u plots worden geclassificeerd als D.

Hoe komt dat? Het systeem van energielabels werd in de jaren 90 ingevoerd om aan te geven of je apparaat energiezuinig of net energieverslindend was. De labels gingen aanvankelijk van A tot G, maar naarmate toestellen steeds energiezuiniger werden door technologische vooruitgang, kreeg het A-label met behulp van plusjes ook nog verschillende categorieën. Dat is niet alleen verwarrend, maar

laat ook geen ruimte meer voor technologische verbetering. Veel toestellenkrijgen immers nu al het label A+++.

“Dit oude schaalsysteem loopt tegen zijn limiet aan. Het laat niet meer toe om huishoudtoestellen nog energiezuiniger te maken. De labels worden aangepast om de kakofonie een halt toe te roepen”, zegt Simon November van Test Aankoop aan Het Laatste Nieuws.

Grote verschillen?

Om een duidelijker onderscheid te maken werden de nieuwe labels het leven ingeroepen. De nieuwe schaal loopt enkel nog van A tot G. De meeste merken gaven de voorbije weken het nieuwe label al aan naast het oude, om mensen er alvast aan te laten wennen. Fabrikanten moeten ten laatste tegen 18 maart zowel online als fysiek beschikken over de nieuwe labels. De overgangsperiode duurt tot eind november. Tot dan doen we het even met twee soorten labels.

De criteria van de Europese Unie worden bovendien strenger. Geen enkel apparaat krijgt nog onmiddellijk het A-label. Dit is alleen bedoelt voor apparatuur die in de toekomst hogere energieprestaties kan leveren. De andere labels schuiven op: een koelkast die nu in klasse A+++-zit, kan bijvoorbeeld plots het C-label krijgen.

Deze verandering kan zorgen voor wat verwarring bij de consument. Door deze verstrenging lijkt het alsof een toestel opeens minder energiezuinig is, maar dat is eigenlijk schijn. Mensen die twijfelen of ze een nieuw of nog een oud energielabel voor zich hebben, kunnen kijken of er een QR-code op het etiket staat. Als dat het geval is, kun je ervan uitgaan dat het gaat om een nieuw label.