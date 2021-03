Dit zijn de lekkerste parfums voor de lente

De lente lijkt misschien ver weg, maar dromen over de zon, terrasjes en tsjirpende vogels is nooit te vroeg. Het enige wat ontbreekt is een zoete lentegeur. Hieronder vind je de lekkerste geurtjes voor de komende lente.

De lente is hét moment om een nieuw parfum aan te schaffen. Jij wil toch ook graag een heerlijke frisse walm achterlaten, waar je ook gaat? Wij zochten de volgende lentegeurtjes uit voor jou, succes gegarandeerd!

1. Heures D’absence – Louis Vuitton

Een leuk weetje over de nieuwste geur van Louis Vuitton: het is een verwijzing naar hun allereerste parfum uit 1927. Heures D’absence staat voor de locatie van de landelijke resorts die in de jaren 1920 door de familie Vuitton in de Seine-et-Marne zijn gekocht. De geur zelf ruikt naar een boeket vol met jasmijn en roos. Dit is dé perfecte lentegeur!

2. Chanel Coco Mademoiselle – Eau de Parfum

Voor de powerwomen onder ons is de Chanel Coco Mademoiselle Eau de Parfum een must. Het is een licht bloemige parfum en de kruiden geven het een extra touch. Dit parfum blijft een tijdloze klassieker!

3. Mugler Aura Eau de Toilette

Op zoek naar een mysterieuze geur? Dan is de Mugler Aura Eau de Toilette zeker iets voor jou! De geur bevat toetsen van bergamot, vanille en noten. Dit luchtje is met geen één ander te vergelijken!

4. Marc Jacobs Daisy Eau So fresh Spring

Ben jij ook zo gek op matcha? Dan moet je zeker de nieuwe Daisy-geur aanschaffen! Het is een mix van matcha, groene theebloesem en roze peper. Zacht, fris en levendig is een betere omschrijving. Proef alvast de lente en haal dit geurtje in huis!

5. Gucci Guilty Pour Femme

Gucci brengt steeds opnieuw toppers uit. Test eens de Gucci Guilty. Een bloemige geur waar het accent vooral ligt op citrus. De rozen en viooltjes in combinatie met de geraniumolie zorgen voor een uitzonderlijk aroma.