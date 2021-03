«TUC Rail geeft je de tijd om je te ontwikkelen»

Het is geen geheim dat ingenieurs een gegeerd goed zijn op de arbeidsmarkt. Dat illustreert TUC RAIL, dat zelfs in tijden van corona op zoek is naar nieuwe werkkrachten. Zehra Caglayan (39) is Projectleider Werven bij het ingenieursbureau, zij stuurt in die hoedanigheid onze spoorwegen richting meer duurzaamheid.

«Ik sta in essentie in voor het opvolgen van de verschillende projecten», vertelt ze. «Daar komen heel wat verschillende zaken bij kijken: het opstellen van budgetten, toezicht op procedures en veiligheid, naleving van de planningen, om er maar enkele te benoemen. Dat doe ik natuurlijk niet alleen. Voor de opvolging van de werven vorm ik een hecht team met werfleiders en -toezichters.»

De 39-jarige industrieel ingenieur kwam toevallig bij TUC RAIL terecht. «Ik ben afkomstig uit Limburg waar ik lange tijd voor een studiebureau heb gewerkt. Daar was ik betrokken bij het Diaboloproject (de ontsluiting van Brussels Airport, red.). Kort nadat ik naar Willebroek verhuisde werd ik gecontacteerd door een extern bureau met de vraag om voor TUC RAIL aan de slag te gaan.»

«Vanaf het begin voelde ik me goed bij TUC RAIL. Je krijgt de tijd om je te ontwikkelen. Een handboek met richtlijnen en procedures wordt je gegeven als houvast tijdens momenten van twijfel», vertelt Zehra. «Werken voor de spoorwegen vergt een heel specifieke techniek, die je niet per se op school leert. Iedereen die begint bij TUC RAIL krijgt ook meteen de nodige opleidingen. Een achtergrond in de spoorwegbranche is dus geen vereiste.»

Het treinnet lijkt redelijk rechttoe rechtaan, maar dat blijkt niet zo te zijn. «Er zit heel wat variatie bij onze projecten», vertelt ze. «Naast de sporen ontwikkelen we ook wissels, perrons, tunnels en bruggen. Vanaf een opdracht is afgerond, dient de volgende uitdaging zich alweer aan. Je werkt mee aan grote en uitzonderlijke projecten, die een maatschappelijke impact hebben en de toekomst van de mobiliteit vormgeven. Daarnaast is de verloning goed, wat ook een belangrijke factor is.»