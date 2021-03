Britney Spears deelt zeldzame foto van twee zonen

De laatste tijd is er veel ophef rond Britney Spears door de documentaire ‘Framing Britney’. Nu komt ze in het nieuws door wat anders. Uitzonderlijk deelde de Amerikaanse zangeres een foto van haar twee zonen: Sean (15) en Jayden Preston (14). Op haar Instagramaccount luidt het als volgt: “Mijn jongens zijn als zo groot ondertussen”.

Instagram

Britney deelde vandaag twee versies van dezelfde foto op haar Instagramaccount. Op de foto is ze samen met haar twee zonen te zien. Beide jongens dragen een mondmasker, dat van Britney hangt onder haar kin. De foto is genomen in een grasveld onder een knalblauwe hemel, de bewerkte versie heeft een oranje gloed gekregen.

In het onderschrift bij de foto’s vertelt Britney dat haar zonen te snel volwassen geworden zijn. “Het is gek dat de tijd soms zo snel vliegt… mijn jongens zijn als zo groot ondertussen”. Verder vermeldt ze dat het voor elke moeder moeilijk is om haar kinderen zo snel te zien opgroeien. Spears is ook ontzettend trots op haar kinderen: “Ik prijs mezelf gelukkig dat mijn twee zonen zo vriendelijk en hoffelijk zijn. Ik moet dan toch iets juist gedaan hebben”.

30/70 regeling

Sean Preston en Jayden meer tijd met hun vader Kevin Federline (42). Hij heeft namelijk 70% van het hoederecht terwijl zijn ex-vrouw maar 30% heeft. Vroeger had het koppel een 50-50-regeling, maar na de breakdown van de zangeres in 2007 was het Federline die de volledige verantwoordelijkheid over hun twee zonen kreeg. Ondertussen mag Britney haar zonen vaker zien, maar zelf hoopt ze dat het hoederecht in de toekomst weer gelijk verdeeld zal zijn.