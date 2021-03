Voelt sporten aan als een straf? Met deze vijf tips wordt het weer leuk

Voelt elke workout aan als pure horror of de hel? Dan zijn deze tips zeker iets voor jou. “Zolang je sporten ziet als een straf, zal je de strijd om je leven voor altijd om te gooien verliezen”, zegt sportwetenschapper Luke Worthington aan Metro UK. Hij zet enkele tips op een rijtje om het weer leuk te maken.

Speel

“Kinderen bewegen voor de fun en als volwassenen kunnen we hier een voorbeeld aan nemen. Leer een nieuwe skill, en ga bijvoorbeeld dansen, bergbeklimmen of touwtjespringen. Dit soort activiteiten hebben een hoge fun- en spelfactor.”

Incorporeer bewegen in je selfcare-routine

“Een minimum aantal stappen zetten per dag is even belangrijk als je tanden poetsen. Neem daarom eens de trap in plaats van de lift. Een intensere workout kan je dan weer vergelijken met het nemen van een lang en warm bad.”

Train je brein

“Het is belangrijk dat je sporten niet meer beschouwt als een straf omdat je iets gegeten hebt. Check ook niet altijd hoeveel calorieën je hebt verbrand, maar kijk eerder naar wat het met je mentale welzijn doet.”

Rust wanneer je moe bent

“Het is geen ramp als je een keertje niet naar de fitness gaat. Jezelf forceren heeft geen zin als je in feite moet rusten. Je moet van je workout genieten, lijden kan niet de bedoeling zijn.”

Omring je met anderen

“Sporten is zoveel meer dan de workout zelf. Ga eens op sportdate met een vriend of vriendin, online of buiten. Het zal ervoor zorgen dat sporten een onderdeel wordt van je sociale leven, waardoor je er meer naar zal uitkijken.”