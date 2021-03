Taylor Swift woedend op Netflix door ‘seksistische’ grap over haar (foto)

De Amerikaanse zangeres Taylor Swift is niet te spreken over een passage in de Netflix-serie ‘Ginny & Georgia’. Daarin wordt er een opvallende mop over haar gemaakt.

Sinds 24 februari is de Amerikaanse dramaserie Ginny & Georgia te bekijken op Netflix. Daarin zegt een personage op een bepaald moment het volgende: “Wat kan het jou schelen? Jij verslijt meer mannen dan Taylor Swift”.

Gedegouteerd

De mop viel helemaal niet in de smaak bij Taylor Swift. De 31-jarige zangeres vindt het ronduit seksistisch en uitte op Twitter haar ongenoegen. “Hé, Ginny & Georgia, 2010 belde en wil zijn luie, ronduit seksistische grap terug. Zullen we stoppen met hardwerkende vrouwen naar beneden te halen door deze onzin als grappig te bestempelen?”, schrijft ze.

Problematisch

De tweet lokte heel wat reacties uit. “Wat is hier in godsnaam grappig aan? Ik wil het écht weten, want ik zie het niet”, “Mensen hebben gelijk om kritiek te uiten op deze scène. Die was problematisch. Maar ik hoop dat de serie niet door één zin gecanceld wordt, want dat zou minstens even problematisch zijn”, en “De serie werd geschreven door twee vrouwen. Dit noemen ze humor”, klinkt het onder meer.