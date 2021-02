Dit is waarom je niet alleen ’s zomers zonnecrème moet smeren

Nu je tijdens de pandemie meer binnen zit, is zonnecrème niet het eerste waar je aan denkt. Wat veel mensen zich niet realiseren is dat het aanbrengen van zonnecrème – net als tandenpoetsen of ’s ochtends koffie drinken – ook een belangrijke dagelijkse gewoonte is.

Misschien klinkt zonnecrème gebruiken terwijl je binnen bent wat overdreven, maar blootstelling aan de UV straling heeft redelijk wat gevolgen. Op korte termijn zorgt het voor een bruin kleurtje of een verbrande huid. Maar op lange termijn heeft het andere gevolgen. Zo kan het leiden tot huidveroudering (denk aan rimpels, zonnevlekken, verkleuring en een slappe huid) en vergroot het ook de kans op huidkanker.

Wat is er dan zo schadelijk? Simpel gezegd is ultraviolet (UV) licht de schadelijke straling die afkomstig is van de zon. Veel mensen denken dat de straling alleen sterk – en dus beschadigend – is in de zomer. Dat klopt niet helemaal, want als er daglicht is, is er genoeg UV-licht om je huid te beschadigen. Daarom is zonnecrème essentieel bij elk weertype, zelfs bij bewolking, regen of sneeuw.

En ja: het is zelfs nodig als je niet van plan bent om naar buiten te gaan. De ramen van de auto of je huis bieden geen garantie tot bescherming tegen het schadelijke UV licht. Zonnecrème is dus noodzakelijk, zelfs als je alleen naar de supermarkt rijdt of binnen bij het raam een boek leest.

Welke factor?

De factor (SPF) vertelt ons hoe hoog het beschermingsniveau is. Een minimum van SPF 15 à 30 wordt aanbevolen om te gebruiken. Ga je echt in de volle bak zon zitten? Dan is het verstandig om elke 90 tot 120 minuten je opnieuw in te smeren.