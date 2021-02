WTF! Vrouw trekt haar slipje uit in winkel en gebruikt het als… mondmasker (video)

Een vrouw die zonder mondmasker een supermarkt binnenging en gevraagd werd om er een op te zetten, besloot om haar onderbroek als mondmasker te gebruiken. Het filmpje zorgde voor heel wat verontwaardiging.

Het incident speelde zich enkele dagen geleden af in een supermarkt in Zuid-Afrika. De vrouw vond het blijkbaar niet nodig om in de winkel een mondmasker te dragen terwijl dat wel degelijk verplicht is.

Het beveiligingspersoneel dreigde ermee haar buiten te zetten als ze geen mondmasker zou opzetten. Daarop trok de vrouw haar slip vanonder haar rok en plaatste het op haar hoofd.

Verontwaardiging

De beelden gingen viraal op Facebook en lokten heel wat boze reacties uit. “Blijf thuis en koop online als je niet graag een mondmasker draagt”, “Ik word hier ziek van. Ze kent de maatregelen die wereldwijd van kracht zijn”, en “Er gaat een gevaarlijk virus rond en zij denkt dat een slip haar zal redden. Wat moet haar familie niet denken?”, lezen we onder meer.